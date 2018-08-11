Антиросійські санкції. Кремль з Трампом грають на випередження?
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Розсилка
Ось так й працюють політтехнології
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Кстати, обратите внимание, как красиво на опережение играют у Трампа, чтобы не допустить реальных антироссийских санкций.
Как только в Конгресс внесли законопроект о серьезных санкциях против росбанков, сразу же Белый Дом перехватил инициативу с санкциями. Придумав санкции по "делу Скрипалей". И Москва быстро подыграла истерическими заявлениями, что якобы должно подтвердить: это сильный удар по России со стороны Трампа.
Понятно, что эти «санкции» согласуют между собой Вашингтон и Москва. Но для американцев Трамп проявит жесткую позицию против России.
В то же время успешно отвлекается внимание от реального санкционного законопроекта в Конгрессе.
Вот так работают политтехнологии...
Джерело: блог Дмитра Корнійчука