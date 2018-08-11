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    Думки вголос

    Антиросійські санкції. Кремль з Трампом грають на випередження?

    • Дмитро Корнійчук

      Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    • Розсилка
    Володимир Путін та Дональд Трамп - Антиросійські санкції. Кремль з Трампом грають на випередження?
    Володимир Путін та Дональд Трамп

    Ось так й працюють політтехнології

    Мовою оригіналу

    Кстати, обратите внимание, как красиво на опережение играют у Трампа, чтобы не допустить реальных антироссийских санкций.

    Как только в Конгресс внесли законопроект о серьезных санкциях против росбанков, сразу же Белый Дом перехватил инициативу с санкциями. Придумав санкции по "делу Скрипалей". И Москва быстро подыграла истерическими заявлениями, что якобы должно подтвердить: это сильный удар по России со стороны Трампа.

    Понятно, что эти «санкции» согласуют между собой Вашингтон и Москва. Но для американцев Трамп проявит жесткую позицию против России.

    В то же время успешно отвлекается внимание от реального санкционного законопроекта в Конгрессе.

    Вот так работают политтехнологии...

    Джерело: блог Дмитра Корнійчука

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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