Чому Ердоган назвав Асада «терористом, з яким у Сирії не буде майбутнього»
- Сьогодні, 11:28
-
Розсилка
Трамп відзвітує перед виборами, що в Сирії виконав три ключові завдання: відновив мир, прибрав Асада і поборов ІДІЛ
Мовою оригіналу
Крайне любопытный мессидж озвучил глава Турции Эрдоган: Асад - это террорист, с которым у Сирии не может быть будущего.
Учитывая ориентацию Эрдогана на России, подобное заявление может иметь под собой важный смысл.
В рамках «Большой сделки» Трампа-Путина, скорее всего, договорено, что Асад добровольно не станет баллотироваться на президентских выборах после восстановления мира. И к этому уже начинают готовить общественное мнение.
В чем выгода Вашингтона? Трамп отчитается перед выборами, что в Сирии выполнил три ключевые задачи: восстановил мир, убрал Асада и поборол ИГИЛ.
Понятно, с заявлениями против Асада не может выступать Россия, которая своей армией помогала сирийскому президенту. Зато страны-соседи Сирии вполне могут выполнять роль такую роль. Причем, скорее всего, жесткий прессинг соседей, неориентированных на Вашингтон, согласован с самим Асадом. Которому в обмен на добровольный отказ от политической карьеры гарантирована безопасность Путиным и Трампом.
Джерело: блог Дмитра Корнійчука