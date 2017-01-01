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    Думки вголос

    Чому Ердоган назвав Асада «терористом, з яким у Сирії не буде майбутнього»

    Трамп відзвітує перед виборами, що в Сирії виконав три ключові завдання: відновив мир, прибрав Асада і поборов ІДІЛ
    Мовою оригіналу Крайне любопытный мессидж озвучил глава Турции Эрдоган: Асад - это террорист, с которым у Сирии не может быть будущего. Учитывая ориентацию Эрдогана на России, подобное заявление может иметь под собой важный смысл. В рамках «Большой сделки» Трампа-Путина, скорее всего, договорено, что Асад добровольно не станет
    • Дмитро Корнійчук

      Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    • Сьогодні, 11:28
    • Розсилка
    <span>Башар Асад</span>
    Башар Асад

    Трамп відзвітує перед виборами, що в Сирії виконав три ключові завдання: відновив мир, прибрав Асада і поборов ІДІЛ

    Мовою оригіналу

    Крайне любопытный мессидж озвучил глава Турции Эрдоган: Асад - это террорист, с которым у Сирии не может быть будущего.

    Учитывая ориентацию Эрдогана на России, подобное заявление может иметь под собой важный смысл.

    В рамках «Большой сделки» Трампа-Путина, скорее всего, договорено, что Асад добровольно не станет баллотироваться на президентских выборах после восстановления мира. И к этому уже начинают готовить общественное мнение.

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    В чем выгода Вашингтона? Трамп отчитается перед выборами, что в Сирии выполнил три ключевые задачи: восстановил мир, убрал Асада и поборол ИГИЛ.

    Понятно, с заявлениями против Асада не может выступать Россия, которая своей армией помогала сирийскому президенту. Зато страны-соседи Сирии вполне могут выполнять роль такую роль. Причем, скорее всего, жесткий прессинг соседей, неориентированных на Вашингтон, согласован с самим Асадом. Которому в обмен на добровольный отказ от политической карьеры гарантирована безопасность Путиным и Трампом.

    Джерело: блог Дмитра Корнійчука

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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