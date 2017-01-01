Чому Ердоган назвав Асада «терористом, з яким у Сирії не буде майбутнього»

Трамп відзвітує перед виборами, що в Сирії виконав три ключові завдання: відновив мир, прибрав Асада і поборов ІДІЛ

Мовою оригіналу Крайне любопытный мессидж озвучил глава Турции Эрдоган: Асад - это террорист, с которым у Сирии не может быть будущего. Учитывая ориентацию Эрдогана на России, подобное заявление может иметь под собой важный смысл. В рамках «Большой сделки» Трампа-Путина, скорее всего, договорено, что Асад добровольно не станет

Дмитро Корнійчук Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

Дмитро Корнійчук

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Башар Асад

Трамп відзвітує перед виборами, що в Сирії виконав три ключові завдання: відновив мир, прибрав Асада і поборов ІДІЛ

Мовою оригіналу

Крайне любопытный мессидж озвучил глава Турции Эрдоган: Асад - это террорист, с которым у Сирии не может быть будущего.

Учитывая ориентацию Эрдогана на России, подобное заявление может иметь под собой важный смысл.

В рамках «Большой сделки» Трампа-Путина, скорее всего, договорено, что Асад добровольно не станет баллотироваться на президентских выборах после восстановления мира. И к этому уже начинают готовить общественное мнение.

В чем выгода Вашингтона? Трамп отчитается перед выборами, что в Сирии выполнил три ключевые задачи: восстановил мир, убрал Асада и поборол ИГИЛ.

Понятно, с заявлениями против Асада не может выступать Россия, которая своей армией помогала сирийскому президенту. Зато страны-соседи Сирии вполне могут выполнять роль такую роль. Причем, скорее всего, жесткий прессинг соседей, неориентированных на Вашингтон, согласован с самим Асадом. Которому в обмен на добровольный отказ от политической карьеры гарантирована безопасность Путиным и Трампом.

Джерело: блог Дмитра Корнійчука

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