Обмін полоненими узгоджувався з Росією, а не з бойовиками, - заступник міністра

Будь-які рішення стосовно діяльності так званих республік приймає Москва - нагадав Гримчак

Обмін полоненими узгоджували не з бойовиками «ДНР/ЛНР», а з Росією. [READ_MORE] Про це в ефірі «5 каналу» заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та ВПО України Юрій Гримчак. «Ми мінялися не з терористами, ми мінялися з Росією. Фактично, рішення про звільнення було прийнято в



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Будь-які рішення стосовно діяльності так званих республік приймає Москва - нагадав Гримчак

Обмін полоненими узгоджували не з бойовиками «ДНР/ЛНР», а з Росією.

Про це в ефірі «5 каналу» заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та ВПО України Юрій Гримчак.

«Ми мінялися не з терористами, ми мінялися з Росією. Фактично, рішення про звільнення було прийнято в Москві», - наголосив Гримчак.

Також він додав, що будь-які рішення стосовно діяльності так званих республік приймає Москва.

За словами Гримчака, обмін затягувався через те, що з 306 осіб, які дали згоду на обмін, частина передумала повертатися на територію, підконтрольну Росії.

«Оці останні тижні вирішувалося питання, що з цим робити», - зазначив він.

Як відомо, 27 грудня Україна повернула з полону бойовиків 73 людини, на окуповані території виїхало 233 особи.

Також названо імена українців, які у середу повернулися з полону бойовиків.

За інформацією Червоного хреста більшість утримуваних з обох боків лінії зіткнення у задовільному стані.

Петро Порошенко після звільнення заручників заявив, що Україна своїх не кидає, і цим ми відрізняємось від окупанта.

Голова Служби безпеки України Василь Грицак стверджує, що в ОРДЛО ще залишаються заручниками 103 особи.

Як відомо, 27 грудня відбувся обмін утримуваних осіб. Це перший за останні два роки й наразі найбільший подібний обмін.

Вночі 28 грудня звільнені з полону українці прибули в аеропорт «Бориспіль».

Другий етап обміну полонених може відбутись у наступному році за формулою «70 на 20».