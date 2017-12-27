Обмін полоненими узгоджувався з Росією, а не з бойовиками, - заступник міністра
- Сьогодні, 09:26
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Будь-які рішення стосовно діяльності так званих республік приймає Москва - нагадав Гримчак
Обмін полоненими узгоджували не з бойовиками «ДНР/ЛНР», а з Росією.
Про це в ефірі «5 каналу» заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та ВПО України Юрій Гримчак.
«Ми мінялися не з терористами, ми мінялися з Росією. Фактично, рішення про звільнення було прийнято в Москві», - наголосив Гримчак.
Також він додав, що будь-які рішення стосовно діяльності так званих республік приймає Москва.
За словами Гримчака, обмін затягувався через те, що з 306 осіб, які дали згоду на обмін, частина передумала повертатися на територію, підконтрольну Росії.
«Оці останні тижні вирішувалося питання, що з цим робити», - зазначив він.
Як відомо, 27 грудня Україна повернула з полону бойовиків 73 людини, на окуповані території виїхало 233 особи.
Також названо імена українців, які у середу повернулися з полону бойовиків.
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Як відомо, 27 грудня відбувся обмін утримуваних осіб. Це перший за останні два роки й наразі найбільший подібний обмін.
Вночі 28 грудня звільнені з полону українці прибули в аеропорт «Бориспіль».
Другий етап обміну полонених може відбутись у наступному році за формулою «70 на 20».