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    Обмін полоненими узгоджувався з Росією, а не з бойовиками, - заступник міністра

    Будь-які рішення стосовно діяльності так званих республік приймає Москва - нагадав Гримчак
    Обмін полоненими узгоджували не з бойовиками «ДНР/ЛНР», а з Росією. [READ_MORE] Про це в ефірі «5 каналу» заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та ВПО України Юрій Гримчак. «Ми мінялися не з терористами, ми мінялися з Росією. Фактично, рішення про звільнення було прийнято в
    • Сьогодні, 09:26
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    Будь-які рішення стосовно діяльності так званих республік приймає Москва - нагадав Гримчак

    Обмін полоненими узгоджували не з бойовиками «ДНР/ЛНР», а з Росією.

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    Про це в ефірі «5 каналу» заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та ВПО України Юрій Гримчак.

    «Ми мінялися не з терористами, ми мінялися з Росією. Фактично, рішення про звільнення було прийнято в Москві», - наголосив Гримчак.

    Також він додав, що будь-які рішення стосовно діяльності так званих республік приймає Москва.

    За словами Гримчака, обмін затягувався через те, що з 306 осіб, які дали згоду на обмін, частина передумала повертатися на територію, підконтрольну Росії.

    «Оці останні тижні вирішувалося питання, що з цим робити», - зазначив він.

    Як відомо, 27 грудня Україна повернула з полону бойовиків 73 людини, на окуповані території виїхало 233 особи.

    Також названо імена українців, які у середу повернулися з полону бойовиків.

    За інформацією Червоного хреста більшість утримуваних з обох боків лінії зіткнення у задовільному стані.

    Петро Порошенко після звільнення заручників заявив, що Україна своїх не кидає, і цим ми відрізняємось від окупанта.

    Голова Служби безпеки України Василь Грицак стверджує, що в ОРДЛО ще залишаються заручниками 103 особи.

    Як відомо, 27 грудня відбувся обмін утримуваних осіб. Це перший за останні два роки й наразі найбільший подібний обмін.

    Вночі 28 грудня звільнені з полону українці прибули в аеропорт «Бориспіль».

    Другий етап обміну полонених може відбутись у наступному році за формулою «70 на 20».

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