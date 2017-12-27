Росіян, яких Україна готувала на обмін, повернули в СІЗО - адвокат

За словами адвоката, громадяни РФ, яких готували до обміну з початку грудня, і яких звозили в Святогірськ, вирушили назад в камери

Громадян Росії, яких готували до обміну заручниками з початку грудня, і яких звозили в Святогірськ, у середу ввечері повернули в СІЗО. Про це на своїй сторінці у Facebook написав адвокат Валентин Рибін. «Громадяни РФ, яких готували до обміну з початку грудня, і яких звозили в Святогірськ, сьогодні ввечері (27 грудня, - ред)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За словами адвоката, громадяни РФ, яких готували до обміну з початку грудня, і яких звозили в Святогірськ, вирушили назад в камери

Громадян Росії, яких готували до обміну заручниками з початку грудня, і яких звозили в Святогірськ, у середу ввечері повернули в СІЗО.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав адвокат Валентин Рибін.

«Громадяни РФ, яких готували до обміну з початку грудня, і яких звозили в Святогірськ, сьогодні ввечері (27 грудня, - ред) вирушили назад в суди і камери. Мефьодову Євгену, Кімаковскому Ігорю, Коваліс Ользі, Черних Павлу та ще кільком громадянам РФ завтра-післязавтра буде обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою», – повідомив Рибін.

«Гаджієв Руслан навіть не вивозився з СІЗО Артемівська, з поясненням «а тебе зі списків викреслили», – додав адвокат.

Як відомо, Україна повернула з полону бойовиків 73 людини, на окуповані території виїхало 233 особи.

Президент Петро Порошенко на Донбасі зустрів звільнених українських заручників. Також названо імена українців, які у середу повернулися з полону бойовиків.

За інформацією Червоного хреста більшість утримуваних з обох боків лінії зіткнення у задовільному стані.

Петро Порошенко у Харкові заявив, що Україна своїх не кидає, і цим ми відрізняємось від окупанта.

Голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що в ОРДЛО ще залишаються заручниками 103 особи.

Як відомо, 27 грудня відбувся обмін утримуваних осіб. Це перший за останні два роки й наразі найбільший подібний обмін.

Вночі 28 грудня звільнені з полону українці прибули в аеропорт «Бориспіль».

Другий етап обміну полонених може відбутись у наступному році за формулою «70 на 20».