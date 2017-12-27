Росіян, яких Україна готувала на обмін, повернули в СІЗО - адвокат
- Сьогодні, 05:57
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За словами адвоката, громадяни РФ, яких готували до обміну з початку грудня, і яких звозили в Святогірськ, вирушили назад в камери
Громадян Росії, яких готували до обміну заручниками з початку грудня, і яких звозили в Святогірськ, у середу ввечері повернули в СІЗО.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав адвокат Валентин Рибін.
«Громадяни РФ, яких готували до обміну з початку грудня, і яких звозили в Святогірськ, сьогодні ввечері (27 грудня, - ред) вирушили назад в суди і камери. Мефьодову Євгену, Кімаковскому Ігорю, Коваліс Ользі, Черних Павлу та ще кільком громадянам РФ завтра-післязавтра буде обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою», – повідомив Рибін.
«Гаджієв Руслан навіть не вивозився з СІЗО Артемівська, з поясненням «а тебе зі списків викреслили», – додав адвокат.
Як відомо, Україна повернула з полону бойовиків 73 людини, на окуповані території виїхало 233 особи.
Президент Петро Порошенко на Донбасі зустрів звільнених українських заручників. Також названо імена українців, які у середу повернулися з полону бойовиків.
За інформацією Червоного хреста більшість утримуваних з обох боків лінії зіткнення у задовільному стані.
Петро Порошенко у Харкові заявив, що Україна своїх не кидає, і цим ми відрізняємось від окупанта.
Голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що в ОРДЛО ще залишаються заручниками 103 особи.
Як відомо, 27 грудня відбувся обмін утримуваних осіб. Це перший за останні два роки й наразі найбільший подібний обмін.
Вночі 28 грудня звільнені з полону українці прибули в аеропорт «Бориспіль».
Другий етап обміну полонених може відбутись у наступному році за формулою «70 на 20».