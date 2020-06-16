Британські науковці назвали препарат, що може врятувати життя хворих на Covid-19



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Препарат дексаметазон використовується для зменшення запалення у пацієнта

Препарат дексаметазон може значно зменшити смертність серед пацієнтів із коронавірусом, - науковець

Британські науковці заявляють, що препарат дексаметазон може врятувати життя пацієнтів із коронавірусною хворобою (Covid-19). Про це заявив професор з Оксфордського університету Мартін Ландрі, повідомляє Sky News.

«Результати показують: якщо пацієнтам із Covid-19, які підключені до апарату (ШВЛ – ред.) або отримують кисень, надати дексаметазон, то це врятує їхнє життя і зробить це за дуже низьку ціну», - заявив він.

За словами іншого дослідника Пітера Хорбі, препарат дексаметазон використовується у боротьбі з іншими хворобами для зменшення запалення у пацієнта.

Він додав, що саме дексаметазон показав, що може значно зменшити смертність серед пацієнтів із коронавірусом.

Як наголосив Хорбі, ця знахідка є «великим проривом» для боротьби з коронавірусом.

Зазначається, що під час дослідження встановлено: препарат зменшує на третину летальні випадки серед пацієнтів із коронавірусом, які підключені до апарату штучної вентиляції легень, та на 20% серед людей, які хворіють на Covid-19 та потребують кисню.

Як повідомлялося, станом на ранок 16 червня у світі загалом підтверджено понад 8,1 мільйона випадків коронавірусу, включаючи майже 440 тисяч летальних. Одужати від цього захворювання понад 4,2 мільйона людей.

У США кількість інфікованих сягнула 2 114 026, померло 116 127, вилікувалося 576 334 особи. У Бразилії захворіла 888 271 людина, 43 959 померлих і 477 709 тих, що вилікувалися. Далі йде Росія – 536 484 інфікованих, 7081 померлий і 284 021 людина, яка одужала від Covid-19. На четвертому місці за поширенням захворювання опинилася Індія, там захворіла 343 091 людина, 9900 померли, 180 013 одужали. У Великій Британії коронавірусом заразилося 298 315 людей, померла 41 821 особа. Зростає захворюваність на Covid-19 у Перу, показники там наближаються до італійських – 232 992 інфікованих, водночас летальність за офіційною статистикою невелика – 6860 випадків.

А у Панамі виявили новий підвид коронавірусу, характерний саме для цієї країни.