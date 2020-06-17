Вперше за 45 років років: у Гімалаях – збройний конфлікт між Індією і Китаєм, є загиблі



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Лінію фактичного контролю в долині Галван погано розмежовано

МЗС Індії звинуватило Китай у порушенні досягнутої угоди про дотримання лінії фактичного контролю в долині Галван

Щонайменше 20 індійських військовослужбовців було вбито під час зіткнення з китайськими військами в прикордонних західних Гімалаях.

Про це заявили індійські чиновники, повідомляє BBC.

Спочатку індійська армія заявила, що трьох її солдатів було вбито, додавши, що обидві сторони зазнали втрат. Проте пізніше чиновники заявили, що померли ще кілька тяжко поранених військовослужбовців.

Цей інцидент став першим смертельним зіткненням у прикордонному районі протягом останніх 45 років.

Міністерство закордонних справ Індії звинуватило Китай у порушенні досягнутої минулого тижня угоди про дотримання лінії фактичного контролю (LAC) в долині Галван.

Згідно з індійською заявою, «запекле вороже зіткнення сталося внаслідок спроби китайської сторони в односторонньому порядку змінити наявні там кордони».

Китай не підтвердив жодних втрат, але звинуватив Індію в перетинанні кордону з китайською стороною.

Прессекретар міністерства закордонних справ Китаю Чжао Лицзянь заявив, що Індія в понеділок двічі перетинала кордон, «провокуючи та нападаючи на китайських військовослужбовців, що призвело до серйозної фізичної конфронтації між прикордонними військами з обох сторін».

Зазначимо, що лінію фактичного контролю в долині Галван насправді погано розмежовано. Наявність річок, озер і сніжних покривів означає, що лінія може змінитися.