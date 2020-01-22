Як Росія й Туреччина ділили Лівію під наглядом світової спільноти
Мої висновки щодо масштабної Берлінської конференції по Лівії
1. Конференция была больше похожа на сходняк крупных авторитетов, делящих город на «свои районы», а заодно распределяющие теневые денежные потоки. Представителей обоих сторон конфликта в Ливии даже не включили в список основных участников конференции, лишь упомянув их участие в пресс-релизе. Короче, лучшие традиции Мюнхена-1938 или Берлина-1884. Загуглите, кто не понял.
2.России и Турции удалось добиться первого во всей этой вакханалии насилия режима прекращения огня. Насколько он будет действенным? Думаю, таким же, как и в Сирии - типа работает, но с перерывами на краткосрочные вспышки боевых действий. Тем не менее, для Анкары и Москвы это первое реальное закрепление их влияния и их позиций в 9-летнем конфликте, теперь уже и формализованное через международный саммит и согласие стран Европы.
3. Пункты про «создание объединенного правительства» путем «честных и справедливых выборов» - это скорее выражение хорошей мины при плохой игре. Халифа Хафтар и Файез Ас-Саррадж ненавидят друг друга. За всю конференцию они ни разу не решились на прямой диалог. С какого перепуга они внезапно возьмут и договорятся - знает лишь Аллах.
4. Еще один реально действующий пункт - создание «военных комиссий», куда войдут по пять представителей сторон конфликта. Они должны будут мониторить перемирие. Думаю, вы и сами догадывайтесь, как будет выглядеть данный мониторинг: «я ему Федя, а он мне Сережа». Все будут иногда нарушать, видеть ситуацию только одним глазом, а во всем будет виноват енот.
5. Блок про «реформу экономического сектора» сводится к двум основным принципам – сохранить контроль над нефтью и родить 250 комиссий, которые будут обсуждать структурные реформы в Ливии, которые может быть, когда-нибудь, при благоприятных обстоятельствах, станут реальностью, когда племена перестанут ссориться и объединятся или когда придет второе пришествие Каддафи.
6. Все остались при своих нефтяных интересах. Национальная нефтяная компания Ливии признана единственным органом, которому позволено экспортировать нефть, а нефтяные объекты должны быть защищены и вообще они – это самое святое во всей этой истории. Не потому, что там качают и вывозят нефть все участники конференции, а потому что «справедливое и прозрачное распределение доходов» среди ливийцев. Правда, что делать с «серой» частью этого бизнеса и как распределять теневые доходы – непонятно. Вообще, было явно видно, что судьба ливийцев как раз мало кого интересовала.
7. Халифа Хафтар продемонстрировал, что он все-таки неадекват. Еще во время Московских переговоров 13 января никто не понял его демонстративного демарша, когда он покинул переговоры, уехал из РФ и отказался подписывать перемирие, хотя через день оперативная реальность на фронте заставила его выразить поддержку договоренностям, но уже по удаленке из Бенгази. Тут та же ситуация – он отказался подписывать что-либо, и свалил из конференции. В принципе, это не помешало участникам справиться и без него. Как говорится, гордость – утешительница слабых. А у фельдмаршала, кроме скреп и мини-армии, ничего за собой нет, а это и определяет самостоятельность игры и твои реальные возможности. Это как Украина, которая умеет грюкать по столу и тупать ногами, но толку от этого ноль, ибо часто за этим ничего не стоит.
8. Однозначно победа для команды дипломатов ООН. Они по сути замкнули на себе все процессы, связанные с мониторингом, верификацией и организацией перемирия, оружейного эмбарго и соблюдения норм международного права и прав человека на территории Ливии. Все должны будут с ними советоваться, согласовывать действия, утверждать планы и тому подобное. Можно поздравить Гассана Саламе, а то он уже отчаялся хоть чего-то добиться в этой многострадальной Ливии.
9. Включен пункт о том, что будущее новое правительство должно будет согласовываться с непризнанным восточным парламентом в Тобруке. Это уже угроза для Файеза Ас-Сарраджа в Триполи, который может потерять пост, ибо его никогда не согласуют тобрукцы. Здесь явно продавили свое саудовцы, эмиратцы и египтяне. Отныне судьба Хафтара и Сарраджа тесно связана между собой.
10. Открыли доступ к гуманитарке - хороший пункт, если она не будет разворовываться и распиливаться еще на границе всякими группировками и бандами, как это происходило с международной гуманитаркой ООН на севере Сирии.
11. По оружейному эмбарго выписали много красиво-сложенных и неплохо звучащих пунктов, и даже обязались вводить санкции против нарушителей эмбарго. Но у меня есть обоснованные сомнения в том, что это будет выполняться, ибо нынешняя система контроля за вооружениями в мире, да и отсутствие эффективного механизма принуждения государств к выполнению определенных действий - это дно. Забавно, когда под обязанность выполнять эмбарго подписываются 12 стран, 10 из которых снабжают оружием одну из сторон конфликта.
12. В целом, конференция заложила очередной «формат». Теперь появился Берлинский процесс. Это закрепило формальное влияние Турции и РФ, хотя договариваться надо будет в куда более широком круге участников, чем по той же Сирии. Однако нынешние договоренности никак не исключают новую эскалацию боевых действий. Тот же Хафтар уверен в своей победе в боях за Триполи, и его желание давить до конца только растет, как и неуступчивость триполитанских группировок, на которых держится правительство в столице.