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    Думки вголос

    Невеселі картинки з життя української глибинки

    Аморфність людей - неймовірна. Безлад на вулицях і в під'їздах. Доріг немає. Бідність безпросвітна
    Мовою оригіналу На выходных побывал в родном городе Новомосковске, что под Днепром. Краткий отчет.  Бывшие регионалы в горсовете дружно переобулись в БПП и блокируют назначение избранного три года назад на выборах мэра. Всем руководит некий 25-летний секретарь горсовета Горошко, управляемый нардепом Нестеренко (никогда о таком не слышал,
    • Сергій Куюн

      Директор «Консалтингової групи А-95»

    • Сьогодні, 12:28
    • Розсилка
    Новомосковськ
    Новомосковськ

    Аморфність людей - неймовірна. Безлад на вулицях і в під'їздах. Доріг немає. Бідність безпросвітна

    Мовою оригіналу

    На выходных побывал в родном городе Новомосковске, что под Днепром. Краткий отчет. 

    Бывшие регионалы в горсовете дружно переобулись в БПП и блокируют назначение избранного три года назад на выборах мэра. Всем руководит некий 25-летний секретарь горсовета Горошко, управляемый нардепом Нестеренко (никогда о таком не слышал, наверное, много работает). 
    С децентрализацией в бюджете города денег стало больше, но ставка отката по любым подрядным работам за бюджетные средства – 30%.Начата реконструкция центральной площади, заявленный бюджет – 80 млн грн. 

    Наркотой в городе торгуют почти открыто, полиция крышует. Варят разную дрянь повсеместно, основной потребитель – молодежь. 
    Алкоголизм – повсеместный. 

    Без присмотра оставлять ничего нельзя. Возобновились случаи слива топлива с машин методом пробития топливных баков. 

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    В городе срач неимоверный. Аморфность людей – невероятная. Бардак на улицах и в подъездах. Дорог нет. Нищета беспросветная. 

    Задолженность населения по газу 20 млн грн и продолжает расти. Газовики с ужасом ждут обещанного роста цен. Мрак разбавлен островками цивилизации в виде «Новой почты», WOG и местного кафе «Фаворит». 

    И это обычно благополучная Днепропетровская область. Из общения понял, что в Днепродзержинске, Никополе и Кривом Рогу ситуация не лучше, а порой даже хуже. Что там восточнее – в Донецкой, Луганской и Запорожской могу себе только представить. 

    Из хорошего. Продолжается реконструкция Троицкого собора – главной достопримечательности города. Вроде бы финансирует ЮНЕСКО, но подтверждения этому пока не нашел. 

    Ну, и скоро весна…

    Джерело: блог Сергія Куюна

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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