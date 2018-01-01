Невеселі картинки з життя української глибинки

Аморфність людей - неймовірна. Безлад на вулицях і в під'їздах. Доріг немає. Бідність безпросвітна

Мовою оригіналу На выходных побывал в родном городе Новомосковске, что под Днепром. Краткий отчет. Бывшие регионалы в горсовете дружно переобулись в БПП и блокируют назначение избранного три года назад на выборах мэра. Всем руководит некий 25-летний секретарь горсовета Горошко, управляемый нардепом Нестеренко (никогда о таком не слышал,

Новомосковськ

Аморфність людей - неймовірна. Безлад на вулицях і в під'їздах. Доріг немає. Бідність безпросвітна

Мовою оригіналу

На выходных побывал в родном городе Новомосковске, что под Днепром. Краткий отчет.

Бывшие регионалы в горсовете дружно переобулись в БПП и блокируют назначение избранного три года назад на выборах мэра. Всем руководит некий 25-летний секретарь горсовета Горошко, управляемый нардепом Нестеренко (никогда о таком не слышал, наверное, много работает).

С децентрализацией в бюджете города денег стало больше, но ставка отката по любым подрядным работам за бюджетные средства – 30%.Начата реконструкция центральной площади, заявленный бюджет – 80 млн грн.

Наркотой в городе торгуют почти открыто, полиция крышует. Варят разную дрянь повсеместно, основной потребитель – молодежь.

Алкоголизм – повсеместный.

Без присмотра оставлять ничего нельзя. Возобновились случаи слива топлива с машин методом пробития топливных баков.

В городе срач неимоверный. Аморфность людей – невероятная. Бардак на улицах и в подъездах. Дорог нет. Нищета беспросветная.

Задолженность населения по газу 20 млн грн и продолжает расти. Газовики с ужасом ждут обещанного роста цен. Мрак разбавлен островками цивилизации в виде «Новой почты», WOG и местного кафе «Фаворит».

И это обычно благополучная Днепропетровская область. Из общения понял, что в Днепродзержинске, Никополе и Кривом Рогу ситуация не лучше, а порой даже хуже. Что там восточнее – в Донецкой, Луганской и Запорожской могу себе только представить.

Из хорошего. Продолжается реконструкция Троицкого собора – главной достопримечательности города. Вроде бы финансирует ЮНЕСКО, но подтверждения этому пока не нашел.

Ну, и скоро весна…

Джерело: блог Сергія Куюна

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