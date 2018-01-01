Невеселі картинки з життя української глибинки
- Сьогодні, 12:28
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Розсилка
Аморфність людей - неймовірна. Безлад на вулицях і в під'їздах. Доріг немає. Бідність безпросвітна
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На выходных побывал в родном городе Новомосковске, что под Днепром. Краткий отчет.
Бывшие регионалы в горсовете дружно переобулись в БПП и блокируют назначение избранного три года назад на выборах мэра. Всем руководит некий 25-летний секретарь горсовета Горошко, управляемый нардепом Нестеренко (никогда о таком не слышал, наверное, много работает).
С децентрализацией в бюджете города денег стало больше, но ставка отката по любым подрядным работам за бюджетные средства – 30%.Начата реконструкция центральной площади, заявленный бюджет – 80 млн грн.
Наркотой в городе торгуют почти открыто, полиция крышует. Варят разную дрянь повсеместно, основной потребитель – молодежь.
Алкоголизм – повсеместный.
Без присмотра оставлять ничего нельзя. Возобновились случаи слива топлива с машин методом пробития топливных баков.
В городе срач неимоверный. Аморфность людей – невероятная. Бардак на улицах и в подъездах. Дорог нет. Нищета беспросветная.
Задолженность населения по газу 20 млн грн и продолжает расти. Газовики с ужасом ждут обещанного роста цен. Мрак разбавлен островками цивилизации в виде «Новой почты», WOG и местного кафе «Фаворит».
И это обычно благополучная Днепропетровская область. Из общения понял, что в Днепродзержинске, Никополе и Кривом Рогу ситуация не лучше, а порой даже хуже. Что там восточнее – в Донецкой, Луганской и Запорожской могу себе только представить.
Из хорошего. Продолжается реконструкция Троицкого собора – главной достопримечательности города. Вроде бы финансирует ЮНЕСКО, но подтверждения этому пока не нашел.
Ну, и скоро весна…
Джерело: блог Сергія Куюна