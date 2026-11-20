Поспішайте заправитися по 109 грн/л!

Отже, як і передбачали аналітики, ціни на пальне продовжують падати.

З початку зниження 4 листопада оптові ціни на бензин впали на 13,70 грн/л (73,79 грн/л), на дизпальне – на 12,38 грн/л (88,31 грн/л).

Це ще не кінець. Бензин в гурті вже можна купити з доставкою наступного тижня по 65-66 грн/л. Дизель – 82-85 грн/л у прикордонних регіонах.

На АЗС зниження склало 3,58 та 3,75 грн/л.

Більшість мереж по дизпальному вже нижче 100 грн/л, гадаю, наступного тижня всі знову будуть торгувати по двозначних цінах.

Суто на пам’ять ще є можливість заправитися на «Сокарі» по 109 грн/л їхнім фірмовим нано-дизелем. І дітям та онукам, якщо будуть погано себе поводити, показувати той чек на ніч.