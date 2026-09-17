Коли чекати нового стрибка цін на пальне

Дизель підбирається до 100 грн/л

Найвищі «дизельні» ціни на ринку впритул наблизились до 100 грн/л. Видно, що брати цей бар’єр не хочеться. Але цей драматичний момент триватиме недовго. Наприклад, бензин в одній з мереж тихенько подолав 90 грн/л, але він безумовно лишається у «дизельній» тіні.

Вже тиждень європейські котирування дизпального тримаються +/- 1500 за тону. Вище було лише у квітні цього року, а раніше – ніколи. Тож ми всі очевидці історичних рекордів! Хай би їм грець…

(При цьому ціни на нафту всього якихось $108/бар., у 2008 бачили й 147! І те, що тоді не було таких цін на дизель, вказує на проблему саме з цим продуктом).

Черговим тригером стала успішність просування єменських хусітів, які атакували нафтову інфраструктуру Саудівської Аравії і взяли під вогняний контроль Червоне море. На слуху більше заблокована Ормузька протока, а тим часом сауди тихенько експортували нафту та пальне через альтернативний експортний маршрут – Баб-ель-Мандебську протоку у Червоному морі. Саме її з минулого тижня контролюють хусіти – союзники Ірану.

Є питання, як так сталося при всіх фінансово-військових можливостях задіяних сторін, але ми ж вже знаємо, що винуваті ми.

По факту сьогодні собівартість останніх надходжень дизпального 95-96 грн/л, оптова ціна в центральному регіоні – 99. Відповідно, питання, «буде 100 чи не буде»?, вже треба переформулювати «коли буде вище 100?». За моїми відчуттями, це може статися вже сьогодні.

Чи означає це кінець світу? Авжеж ні! Ціна летить по всій планеті. Механізмів стримування у нас немає, оскільки немає грошей, щоб знижувати податки. Скажу більше, з нового року нас чекає планове підвищення акцизу, закладене в закон ще 2024 року.

Приємного мало, але ще раз: головне, що те пальне є. І головна задача насправді щоб забезпечити постачання й в подальшому, а ризиків вистачає, ця боротьба вже розпочалась.

І ще. Будь-яка криза минає, мине і ця.

P.S. І, будь ласка, якщо АЗС зачинена на час повітряної тривоги, не треба стояти на в’їзді, і очікувати, коли відчиниться. Мені було дуже важко написати це без нецензурної лексики.