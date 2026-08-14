Україна знайшла слабке місце російської бензоколонки

Кремлю завдано фундаментального репутаційного удару

Просто феноменально!

Днями Сили оборони України поклали Орський НПЗ – виведено з ладу всі чотири установки первинної переробки нафти! Місцева влада заявила про «складну» ситуацію і зупинку мінімум на пів року.

Щоб було зрозуміло: для зупинки нашого Кременчуцького НПЗ знадобилося 250 дронів і 88 крилатих та балістичних ракет. І це тільки те, що долетіло. Скільки ж всього летіло, можна лише здогадуватись.

І тут одними дронами, на величезній відстані кладуть набагато більший завод. Я дуже сумніваюсь, що тих дронів було 250. І навіть чомусь сумніваюсь, що 50…

Це просто феноменальний успіх! Як і вся програма по НПЗ. Бо доводилось чути, що, мовляв, фігня то всьо, дефіцит пального у них спадає, то, корочє, розходимось.

Ніфіга!

Агресору нанесені колосальні збитки у вигляді знищеного дорогущого обладнання НПЗ, згорілого пального, зірваних контрактів, недоотриманої експортної виручки через заборону експорту тощо. А скільки коштує дефіцит пального в розпал сезону активного споживання?

Ну а кадри по всьому світі палаючих НПЗ і черг на АЗС в країні-бензоколонці – це ж взагалі безцінно!

Який фундаментальний репутаційний удар по кремлю!

Наївно думати, що дронами можна зруйнувати російську нєфтянку. Але і подумати, що можна зробити ТАКЕ, ніхто в світі не міг. Різниця у втратах і витратах – у мільйони разів. Це і є найкращий приклад асиметричних дій.