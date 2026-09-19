Чи очікувати дефіцит палива через удари по АЗС?

Про запаси палива

Бачу, несеться телеграмами мій «панічний» заклик створювати запаси пального через удари росіян по паливній інфраструктурі. Вважаю за потрібне дещо додати, бо Telegram це хайповий формат, а в цьому випадку контекст важливий.

Отже, зараз всі питають, чи буде дефіцит через удари по АЗС? Відповідь, ні. У прифронтових регіонах атаковано понад 300 АЗС і наразі немає жодного місця, де б люди залишилися без пального. Так, десь доводиться їхати далі, брати каністри, але немає такого, щоб хтось зупинився.

Чи можуть бути перебої з пальним? Не виключаю. Не через удари по АЗС, а через системну роботу ворога по паливній інфраструктурі.

Це не щось нове, галузь луплять без упину з 24.2022. Спочатку перекрили майже 100% «довоєнних» постачань, ми побудували нову систему через південний і західний кордони.

Так, вона диверсифікована, гнучка, пройшла чимало випробувань. Веземо розгалуженими маршрутами всіма видами транспорту. Це ідеальна система для країни, що воює. Але це не означає, що вона непохитна і куленепробивна.

Ворог шукає слабкі місця і знаходить їх. Вже давно не секрет, що морський шлях став дуже проблематичним, а місцями вже просто недоступним. Це лише один приклад. Проте атаки тривають і надалі.

Я не виключаю, що деякі з напрямків можуть бути нейтралізовані. Поновити їх можуть швидко, а може і ні, тоді доведеться шукати нові. І от цей проміжок часу ми маємо пройти на запасах, щоб не створювати паніку і ажіотаж, що у нас, погодьтеся, трапляється.

В Європі є система стратегічних запасів нафти і нафтопродуктів на 90 днів споживання. У нас є закон, який мав би за декілька років створити такі запаси і у нас. От лише один нюанс: нам немає де зберігати пальне, бо немає в країні нафтобаз, які хоча б раз не були атаковані (деяким і одного разу вистачило, щоб згоріти або щоб відмовитися від їх використання).

Цей уряд не просто підняв питання запасів пального, він почав робити реальні кроки на шляху їх створення. Вчора був прийнятий пакет постанов, які, по-перше, передбачають страхування «паливних» ризиків, по-друге, надають пільги по кредитах, направленим на створення, увага, підземних резервуарів. Суми достатні, до 1 млрд грн «в руки» під цільове використання і обмежений термін реалізації проєкту (обговорювали рік).

Проте є нюанси. Перше: узгодження проєкту нового резервуару – 1-1,5 роки. Будівництво – ще мінімум пів року. Тобто, захищені сховища можуть з’явитися за 2-2,5 роки в кращому випадку. Якщо лібералізують бюрократію, буде вдвічі швидше.

Крім того, сама держава працює над створенням підземного парку зберігання нафтопродуктів. (Нещодавно я писав про відповідну постанову).

Але до зими не буде нічого, це факт. (І це я не говорю про такі аспекти, як нереальні суми, необхідні на закупівлю пального у запас). Отже, централізованого запасу не буде. Що робити? Сушити весла? Авжеж! Треба, щоб запас по максимуму зробили споживачі.

Знову-таки, у кого є така можливість. Прості водії, муніципалітети, територіальні громади, державні та комерційні компанії. До речі, уряд вже декілька тижнів тому видав публічне розпорядження про створення запасів пального по своїй вертикалі.

Ще раз, наразі все нормально, пального більше, ніж треба. І я не вірю в тотальний дефіцит на зразок 2022 року. Ми готові набагато краще. Але певні локальні перебої можуть бути, і от саме їх ми маємо пересидіти на своїх запасах, щоб не створювати паніку і не висушувати АЗС. Саме паніка нас зупинила тієї весни 22-го.

І головне. Ці гроші не пропадуть. Те пальне завжди можна буде використати. Але хай воно краще буде, ніж ні. Власне, така моя особиста думка і рекомендація. Я особисто зробив запас на два баки генератора і автомобіля. Хай кожен вирішує для себе. Історія цієї війни вчить нас, як нікого іншого сподіватися на краще, а розраховувати на гірше.

Політики не люблять повідомляти погані новини, кажуть, що бережуть нашу психіку. Проте ціну цього спокою ми вже знаємо, дорого нам це коштувало навесні 22-го. Та й не тільки.