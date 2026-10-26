Феєричний факап вийшов у Трампа

Ціни знову летять догори

9 жовтня було заявлено про «дизельну угоду» з росіянами. Тоді нам розказали, що це ми винні у злеті паливних цін у світі і що зараз все вирішиться.

Минуло два тижні. Ціна на нафту сягнула до $117/барр. – найвищого рівня за президенства Трампа. Ціни на дизпальне залишилися без змін, а останні дні тижня впевнено пішли вгору.

Окрім очікуваного нічого від угоди з рузкімі всі ще раз побачили, що ж реально стало причиною найглибшої енергетичної кризи – війна в Ірані.

Саме через нове загострення у Перській затоці ціни знов летять догори, і Штати тепер екстрено відвантажують із напівпорожніх стратегічних резервів додаткові обсяги нафти.

Браво, Дональде!