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Сергій Куюн Директор «Консалтингової групи А-95»

Феєричний факап вийшов у Трампа

glavcom.ua
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Ціни знову летять догори

9 жовтня було заявлено про «дизельну угоду» з росіянами. Тоді нам розказали, що це ми винні у злеті паливних цін у світі і що зараз все вирішиться.

Минуло два тижні. Ціна на нафту сягнула до $117/барр. – найвищого рівня за президенства Трампа. Ціни на дизпальне залишилися без змін, а останні дні тижня впевнено пішли вгору.

Феєричний факап вийшов у Трампа фото 1

Окрім очікуваного нічого від угоди з рузкімі всі ще раз побачили, що ж реально стало причиною найглибшої енергетичної кризи – війна в Ірані.

Саме через нове загострення у Перській затоці ціни знов летять догори, і Штати тепер екстрено відвантажують із напівпорожніх стратегічних резервів додаткові обсяги нафти.

Браво, Дональде!

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Джерело
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Теги: війна дизельне пальне Дональд Трамп

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