Резніков, який не вірить у вторгнення Росії, озвучив найгірший сценарій

Олексій Резніков наприкінці листопада заявляв, що великого наступу Росії не буде

Українська розвідка вивчає усі сценарії, включно з найгіршими

Україна допускає можливість повномасштабного вторгнення російських військ. Найбільш вірогідним часом досягнення готовності до ескалації буде кінець січня, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков під час виступу в Раді.

За його словами, українська розвідка вивчає усі сценарії, включно з найгіршими.

«Вона (розвідка, – ред.) відзначає, що вірогідність масштабної ескалації з боку Росії існує. Найбільш вірогідним часом досягнення готовності до ескалації буде кінець січня», – заявив Резніков.

Він наголосив, що ескалація є вірогідним сценарієм, але не обов'язковим. «І наше завдання відвернути його», – додав міністр оборони.

Два тижні тому Резніков заявляв, що великого наступу Росії і захоплення нових територій України не буде.

Також очільник Міноборони повідомив, що Путін стягнув до українських кордонів понад 94 тисяч військових.

На тлі порушення російськими найманцями режиму припинення вогню на Донбасі Росія стягує свої війська до українського кордону. Це викликає серйозне занепокоєння з боку країн Заходу. Зокрема голова Об'єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі заявив, що вони продовжують слідкувати за діями російських військ біля кордонів Україні. Даючи їм оцінку він зазначив, що цього «достатньо, аби викликати серйозне занепокоєння».

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що західні партнери спостерігають аномальний сплеск антиукраїнської пропаганди в соціальних мережах – на рівні початку 2014 року.

Про підготовку військ Росії до вторгнення в Україну писали The Washington Post, Bloomberg, Politico та інші ЗМІ. Скупчення військ підтвердили в Пентагоні. Країни Євросоюзу та США попередили Росію про наслідки, а в НАТО заявили, що уважно стежать за ситуацією.

У Кремлі заявили, що Захід може вдатися до провокацій, щоб виправдати свої заяви, а саму ситуацію назвали нагнітанням істерики.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов допускає, що президент Росії Володимир Путін може вдатися до вторгнення на південь і схід України. Наразі біля кордонів сконцентровано понад 92 тисячі російських військових. За словами Буданова, імовірна атака починатиметься з авіаударів, артилерійських і бронетанкових ударів з висадкою десанту в Одесі та Маріуполі, а також меншим вторгненням через територію Білорусі.

Українські правозахисники 2 грудня повідомили, що із тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей масово виїжджають місцеві жителі на тлі загострення ситуації з можливим відновленням бойових дій і російської агресії. При чому тікають вони здебільшого до РФ.

Нагадаємо, Російська Федерація розцінює появу новітніх озброєнь в Україні як «червоні лінії». Якщо РФ побачить в них загрозу для себе, то залишає за собою право на дії у відповідь, заявив Путін.

Додамо, що США готуються до «непередбачуваних обставин» через війська РФ біля кордону України. Нагадаємо, сенатори США хочуть збільшити військову допомогу Україні до $350 млн.

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