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    Паспорти на стіл! Чим насправді виявилось «множинне громадянство» Зеленського?

    реформи
    Зеленський вже не вперше намагається врегулювати проблему &laquo;другого громадянства&raquo; - Паспорти на стіл! Чим насправді виявилось «множинне громадянство» Зеленського?
    Зеленський вже не вперше намагається врегулювати проблему «другого громадянства»

    Приховав другий паспорт? Сядеш у в’язницю

    Президент України Володимир Зеленський під час звернення до парламенту 1 грудня зробив кілька гучних анонсів. Зокрема глава держави повідомив, що вніс до Верховної Ради законопроєкт про «множинне громадянство». Проте коли проєкт з’явився у вільному доступі, з’ясувалось: формулювання «множинне громадянство» у документі відсутнє, там також не прописана і його пряма заборона.

    Зауважимо, що це не перша спроба Зеленського врегулювати проблему «другого громадянства». Два роки тому глава держави вносив до Верховної Ради законопроєкт №2590 – цей документ нівелював необхідність відмови від громадянства іншої держави після отримання українського, а також скасовував необхідність віддавати український паспорт після отримання іноземного громадянства. Тоді нардепи проігнорували ініціативу глави держави. На цей раз, очевидно, залишити її у без розгляду не вдасться – законопроєкт подано як невідкладний.

    «Цінність громадянства України має зростати: український паспорт має бути запорукою вільного й безпечного пересування світом, а українець має почуватися захищеним у будь-якій країні й знати, що на сторожі його прав та інтересів стоїть його держава», – прокоментував Зеленський.

    Отже, які зміни хоче запровадити Зеленський і що насправді передбачає документ, який спочатку презентували під гучною назвою «законопроєкт про множинне громадянство».

    Набуття та припинення громадянства

    Проєкт закону №6368, серед іншого, передбачає:

    • для іноземців або осіб без громадянства умовами прийняття до громадянства України є:
    1. подання декларації про визнання себе громадянином України,
    2. або зобов’язання припинити іноземне громадянство,
    3. або декларації про відмову від іноземного громадянства та визнання себе лише громадянином України;
    • декларацію про відмову від іноземного громадянства та визнання себе лише громадянином України може подати іноземець:
    1. якому надано статус біженця чи притулок в Україні;
    2. який проходить військову службу за контрактом у Збройних Силах України, Нацгвардії;
    • курс на цифровізацію збережено: декларація подається не у паперовій формі, а із застосуванням засобів електронного кабінету суб'єкта декларування;
    • підстави, за наявності яких особа не може набути громадянство України за територіальним походженням: вчинила злочин проти людства, засуджена в Україні за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину тощо;
    • перегляд підстав для втрати громадянства України:
    1. використання громадянином України, який має громадянство іноземної держави, на території України паспорта іноземця, наслідком чого є створення загроз національним інтересам України;
    2. проходження військової служби громадянами України за контрактом у державі, визнаній Радою державою-агресором;
    3. підроблення документів для отримання громадянства або виявлення неправдивості підстав для його отримання. Ще одна вагома підстава - невиконання зобов’язання, взятого особою зобов’язання припинити іноземне громадянство;
    • надання повноважень органам, які беруть участь у вирішенні питань громадянства України, безоплатно отримувати інформацію з автоматизованих інформаційних систем, а також звертатися із запитами до компетентних органів. Особа ж, яка звертається по отримання громадянства України, має надати письмову згоду на отримання інформації щодо себе;
    • інформація щодо надання чи позбавлення громадянства тій чи іншій особі вноситься до Єдиного державного демографічного реєстру.

    У пояснювальній записці вказано: «Якщо громадянин України набув громадянство іноземної держави або держав, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України. Якщо іноземець набув громадянство України, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України».

    До слова, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про плани дозволити в Україні подвійне громадянство з країнами Європейського союзу.

    Кадрові обмеження

    Президент пропонує встановити обмеження на зайняття посад у митних органах громадянами України, які мають або набули громадянство або підданство іноземної держави чи держав.

    Крім того, президент встановлює обмеження на зайняття посад в органах судової влади громадянами України, які мають або набули громадянство іншої держави.

    Іншими словами, працювати на відповідальних посадах можуть лише громадяни України.

    Відповідальність за приховування

    Проєкт закону №6372 пропонує встановити такі види відповідальності:

    • адміністративну у розмірі до 1700 грн за несвоєчасне подання декларації про наявність або відсутність іноземного громадянства;
    • кримінальну відповідальність за умисне внесення недостовірних відомостей про іноземне громадянство у розмірі до 85 тис. грн або обмеженням волі на строк до трьох років.

    «Всі політики й чиновники, які згідно із законом про запобігання корупції заповнюють електронні декларації, повинні обов’язково вказувати наявність громадянства або підданства інших держав. Якщо особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, також є громадянином іншої держави, вона має про це чесно повідомити – українське суспільство має право про це знати. За навмисні спроби приховати факт подвійного громадянства людина має нести кримінальну відповідальність», – прокоментував президент.

    Наталія Сокирчук, «Главком»

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    Теги: Верховна Рада суд паспорт суддя Володимир Зеленський Дмитро Кулеба громадянство Державна митна служба
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    Паспорти на стіл! Чим насправді виявилось «множинне громадянство» Зеленського?