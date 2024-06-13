Чому треба міняти бійців на передовій? Ось вам пояснення

Війна без пауз вимотує, втома притупляє інстинкти. І це дорого обходиться

Друзі, давно хотів цю просту річ, але все не знаходив часу. А це важливо для військових і тих, хто військовим стати планує або може за мобілізацією чи контрактом. Хоча, хтось і так знає з досвіду чи цікавився. Отже:

Не потрібно винаходити велосипед і самотужки виводити якісь сакральні закони і залежності щодо війни. Все давно прораховано і сформульовано в західних арміях, а ми на досвіді це просто підтвердили. Є критичні терміни за часом. У реальних бойових діях це місяць. На нулі або на другій лінії, де постійні обстріли.

Друга лінія на деяких ділянках фронту буває дуже гаряча.

Так от, незалежно від досвіду перший місяць – термін твоєї бездоганності. Ти біжиш там, де треба бігти. Повзеш, де треба повзти. Копаєш так глибоко, як необхідно і ще півметра. І колоди поверх траншеї. І норку обов'язково, щоб міна, яка потрапила в загальний окоп, не відірвала ніжки. І в будь-яку яму-канаву при свисті міни моментально. І на шерех уночі – обов'язково перевірити. Ти на взводі, на адреналіні, зібраний і уважний. Не лінуєшся. Ти хочеш жити, і це визначає всі твої абсолютно правильні реакції. Але місяць минає. Ти звикаєш. Ти втомлюєшся.

Через місяць ти можеш швидко пройти там, де раніше біг. Швидко побігти там, де варто було повзти. Забити й не копати зайву нірку – бліндаж поруч. Пригнутися там, де треба впасти. Ти не так уже й втомився. Просто твій загострений інстинкт самозбереження притупився. Його підбадьорить поранення або приліт поруч. Або коли щось трапиться з тим, хто поруч. Ненадовго, але підбадьорить.

Ненадовго.

Через кілька днів ти знову розслабишся. Ти звик до обстрілів, звик до небезпеки. Ти просто звик. І це найстрашніше. Ти звик і став уразливим.

Місяць – досить умовна цифра. Середня температура по лікарні. Є розумні й живі люди, які завжди зібрані й обережні. Є хто звикає і розслабляється раніше. Але умовний місяць – середня цифра. Після якого людині потрібен відпочинок. Кілька днів подалі від лінії фронту. Не в стані постійної зібраності. Вона відійде, відпочине і може повертатися. Інстинкт знову вмикається на повну потужність і не дасть припуститися помилки через лінь і від розслабленості. Саме для цього потрібне поповнення. Саме для цього потрібні люди.

Війна без пауз вимотує, втома притупляє інстинкти. І це дорого обходиться...