Сили оборони збили ворожий Су-25

Підрозділи Сил оборони уразили літак окупантів

Українські захисники збили російський штурмовик Су-25 на Покровському напрямку. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

У травні 2024 року українські військові знищили вже щонайменше п'ять російських винищувачів Су-25.

За даними Генштабу, наразі ворог сконцентрував свої зусилля у Харківській області, а також на Покровському та Курахівському напрямках.

«На Покровському напрямку кількість атак зросла до 25. Зокрема, ворог штурмовими групами та технікою намагається вклинитися в наші бойові порядки. Ситуація залишається напруженою – ще триває девʼять бойових зіткнень За наявною інформацією українські воїни знищили російський штурмовик Су-25», – йдеться в повідомленні.

Підрозділи авіації, ракетних військ і артилерії завдали вогневого ураження по чотирьох районах зосередження особового складу, двох пунктах управління, двох станціях управління БпЛА, одному засобу РЕБ, двох гарматах та ЗРК С-400. Інформація щодо результатів ураження уточнюється.

Повідомляється, що з початку доби відбулося 121 бойове зіткнення, противник завдав чотири ракетних удари п’ятьма ракетами, 37 авіаударів із застосуванням 47 КАБів та 376 ударів дронами-камікадзе, здійснив 3280 обстрілів позицій наших військ із застосуванням різних видів озброєння.

Нагадаємо, українські воїни 18 травня збили російський Су-25 над Донеччиною.

Як повідомлялося, українські захисники 13 травня збили ворожий гелікоптер Ка-52 «Алігатор». Вартість одного такого – $16 млн

До слова, 11 травня на Авдіївському напрямку українські військові зі 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка збили російський штурмовик Су-25.