Україна повернула з російського полону 75 людей

Україна змогла повернути з російського полону воїнів ЗСУ та Нацгвардії, прикордонників та чотирьох цивільних

Востаннє обмін полоненими між країнами відбувався у лютому 2024 року

Сьогодні, 31 травня, відбувся обмін військовополоненими внаслідок якого Україна змогла повернути 71 воїна та чотирьох цивільних. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Увесь цей час ми ні на день не припиняли працювати, щоб повернути додому кожного й кожну з російського полону. І сьогодні маємо важливий результат: ще 75 наших людей повернулися до України. Воїни ЗСУ та Нацгвардії, прикордонники, четверо цивільних – усі вони вже на рідній землі», – зазначив президент.

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Україна змогла повернути з російського полону воїнів ЗСУ та Нацгвардії, прикордонників та чотирьох цивільних фото: Telegram/Володимир Зеленський

Як повідомляло Міноборони РФ, у результаті переговорного процесу Україна повернула 75 українських захисників з російського полону та передала Росії аналогічну кількість окупантів.

Міноборони РФ повідомила, що Україна повернула 75 українських захисників з полону скріншот

У поверненні військовослужбовців з полону брали участь Об'єднані Арабські Емірати.

Нагадаємо, Росія намагається маніпулювати темою обміну військовополонених і використати його як ще один прийом для дестабілізації ситуації в Україні.

До слова, 8 лютого 2024 року Україна провела 51-й за ліком обмін полоненими. Так, з російського полону вдалося повернути 100 захисників.

Як повідомлялося, в Україні відкрито новий табір «Центр-3» для утримання російських військовополонених. Туди вже відправили перших полонених росіян.

До слова, українська журналістка Вікторія Рощина офіційно перебуває в полоні Російської Федерації. Це підтвердило у листі Міністерство оборони РФ.