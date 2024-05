Global Press: Китай планує вторгнення на Тайвань на початку червня

Народно-визвольна армія Китаю вторгнеться на острів Тайвань на початку червня поточного року. Про це пише Global Press з посиланням на джерела в Міністерстві оборони Китаю.

За інформацією видання, на цей час китайські військові почали навчання навколо території Тайваню. Зокрема, вони проводяться в Тайванській протоці, на півночі, півдні та сході острова, а також у районах навколо контрольованих Тайванем островів Кінмень, Мацу, Вуцю та Доньїнь.

речник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь заявив, що цими тренуваннями Піднебесна хоче передати керівництву Тайваню попередження: якщо їхні військові сили зіткнуться, Китай залишить Тайвань «стікати кров’ю з розбитою головою».

В мережі також опубліковане відео, на якому берегова охорона Тайваню вимагає від ВМС Китаю змінити курс. «China 548, це патрульний корабель берегової охорони Республіки Китай, Yilan. Ваші дії серйозно підірвуть мир і стабільність у Тайванській протоці. Це збільшить ймовірність інцидентів і ризик безпеки. Будь ласка, змініть свій напрямок. Якщо ви вирішите увійти, ми вживемо заходів, щоб відштовхнути вас», – йдеться у попередженні берегової охорони.

BREAKING: The Taiwanese Coast Guard is currently warning the Chinese navy to alter course.



“China 548 vessel, this is the coast guard of the Republic of China, Yilan patrol vessel. Your action will severely undermine the peace and stability in the Taiwan Straits. It will… pic.twitter.com/H1vyprTZNS