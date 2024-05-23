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Global Press: Китай планує вторгнення на Тайвань на початку червня

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Global Press: Китай планує вторгнення на Тайвань на початку червня
Нарощування військового і ядерного арсеналу Китаю свідчить про його наміри напасти на Тайвань
фото: Global Times

Китай розпочав масштабні військові навчання навколо Тайваню

Народно-визвольна армія Китаю вторгнеться на острів Тайвань на початку червня поточного року. Про це пише Global Press з посиланням на джерела в Міністерстві оборони Китаю.

За інформацією видання, на цей час китайські військові почали навчання навколо території Тайваню. Зокрема, вони проводяться в Тайванській протоці, на півночі, півдні та сході острова, а також у районах навколо контрольованих Тайванем островів Кінмень, Мацу, Вуцю та Доньїнь.

речник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь заявив, що цими тренуваннями Піднебесна хоче передати керівництву Тайваню попередження: якщо їхні військові сили зіткнуться, Китай залишить Тайвань «стікати кров’ю з розбитою головою».

В мережі також опубліковане відео, на якому берегова охорона Тайваню вимагає від ВМС Китаю змінити курс. «China 548, це патрульний корабель берегової охорони Республіки Китай, Yilan. Ваші дії серйозно підірвуть мир і стабільність у Тайванській протоці. Це збільшить ймовірність інцидентів і ризик безпеки. Будь ласка, змініть свій напрямок. Якщо ви вирішите увійти, ми вживемо заходів, щоб відштовхнути вас», – йдеться у попередженні берегової охорони.

Bloomberg із посиланням на слова високопоставленого адмірала США Джона Аквіліна пише, що Китай нарощує свій військовий і ядерний арсенал у масштабах, яких не було з часів Другої світової війни. Аквілін вважає, що всі ознаки свідчать про готовність Китаю до вторгнення на Тайвань. Він додав, що, попри економічні проблеми Пекіна, його офіційний оборонний бюджет останніми роками зріс на 16% до понад $223 млрд.

Як повідомлялося, міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс звинуватив Китай у наданні чи підготовці надання Росії летальної допомоги для використання у війні проти України. Як зазначається, Шаппс сказав на конференції в Лондоні, що американська та британська військова розвідка має докази того, що «летальна допомога зараз надходить або буде надходити з Китаю в Росію і – до України, я вважаю, що це значний розвиток».

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Теги: Тайвань навчання корабель військові Китай армія

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