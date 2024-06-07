Російські військові кораблі прямують на Кубу: ЗМІ проаналізували, чи є загроза для США

Росія відправляє на Кубу атомний підводний човен і фрегат-носій гіперзвукових ракет «Циркон»

Чотири російські кораблі, включаючи атомний підводний човен, прибудуть до Гавани наступного тижня на тлі ескалації напруженості через підтримку України Заходом у її війні з Росією. Про це пише Голос Америки.

Кораблі Військово-морського флоту (ВМФ) Росії відвідають порт Гавани з 12 до 17 червня, повідомило Міністерство революційних збройних сил Куби. До складу групи увійдуть носії гіперзвукових ракет «Циркон»: фрегат «Адмірал Горшков» та атомний підводний човен «Казань», а також нафтоналивний танкер «Академік Пашин» та рятувальний буксир «Микола Чикер». Усі вони належать до Північного флоту Росії.

У відомстві підкреслили, що «жоден з кораблів не несе ядерної зброї», тому їхній візит до країни «не загрожує регіону». Під час прибуття в порт Гавани російські моряки зроблять 21 залп «як вітання нації», на нього відповість артилерійська батарея кубинських Революційних збройних сил із фортеці Сан-Карлос-де-ла-Кабанья. Потім гості зустрінуться з командувачем кубинського військово-морського флоту і губернатором Гавани, а також відвідають «місця, що становлять історичний і культурний інтерес», йдеться у пресрелізі.

Куба розташована приблизно за 150 км від узбережжя американської Флориди. Таким чином, носії «Цирконів» вперше з'являться лише за кілька секунд польоту від США. Однак у Вашингтоні не побачили прямої загрози у цих діях Москви.

«Росія, швидше за все, направить бойові кораблі до Карибського моря з можливими заходами на Кубу та Венесуелу. Також очікується розгортання або польоти літаків у регіоні. Ці кроки є частиною звичайних військово-морських операцій Росії і не становлять прямої загрози для Сполучених Штатів», – про це у коментарі CNN заявив представник Пентагону майор Чарлі Дітц.

Напередодні, як пише The Associated Press, американські чиновники повідомили, що російські військові кораблі і літаки прибудуть до Карибського моря для проведення навчань як відповідь на підтримку України з боку США. Один із співрозмовників зазначив, що таким чином Кремль хоче показати, що «все ще може якоюсь мірою демонструвати силу на глобальному рівні».

Тим часом Дітц нагадав, що Куба приймала російські кораблі регулярно в період з 2013 по 2020 роки, додавши, що такі навчання «вимагають значних витрат» для військово-морського флоту РФ , який стикається з труднощами у підтримці боєздатності та проведенні розгортань із застарілими судами.

«Враховуючи довгу історію заходів Росії в кубинські порти, вони вважаються рутинними військово-морськими візитами, особливо в контексті посилення підтримки України з боку США та навчань НАТОв», – додав Дітц.

У свою чергу, в сенаті США закликали покарати Кубу, якщо вона прийме у себе військові кораблі РФ. Російські підводні човни, здатні нести ядерні ракети, не діяли в Карибському басейні понад 30 років. Тому якщо режим на Кубі ухвалить рішення дозволити одній із них зайти в порт всього за 90 миль (близько 144 км) від нашого узбережжя, вони мають зіткнутися з реальними наслідками з боку адміністрації [президента США Джо] Байдена», – заявив сенатор-республіканець Марко Рубіо.