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Ізраїль заявив про повне оточення Сектору Гази

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Ізраїль заявив про повне оточення Сектору Гази
Ізраїльські військові працюють на кордоні Гази
фото: Israel Defense Forces

Армія Ізраїлю повністю контроює кордон між Сектором Гази та Єгиптом

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) взяла під «оперативний контроль» весь кордон між Сектором Гази та Єгиптом, заявив офіційний представник ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі. Про це пише Times of Israel.

За його словами, ділянка території протяжністю 14 км, також відома як «Філадельфійський маршрут», служила «кисневим трубопроводом для ХАМАСу». Уздовж коридору, що примикає до південного міста Рафах, ізраїльські військові виявили близько 20 тунелів, що ведуть до Єгипту. Через них, як припускають у ЦАХАЛ, здійснювалися контрабандні постачання зброї до Сектору Гази. Потрапити до цих тунелів можна було за допомогою 82 шахт.

Також на кордоні було виявлено десятки ракетних установок. ХАМАС розмістив їх за десятки метрів від єгипетського кордону, «щоб Ізраїль не завдав удару огорожею з Єгиптом», пояснив Хагарі. При цьому, за його словами, лише за останні тижні близько 70 ракет було випущено Ізраїлем з Рафаха.

На даний момент сухопутні війська Ізраїлю зайняли більшу частину коридору. Невелику ділянку поруч із узбережжям, де немає ізраїльської живої сили, ЦАХАЛ контролює за допомогою спостереження та вогневої потужності.

Водночас єгипетське державне телебачення Al-Qahera News передало слова джерела «високого рівня», яке заявило, що повідомлення про тунелі між Єгиптом та Сектором Гази «не відповідають дійсності». За його словами, «Ізраїль продовжує поширювати брехню про становище своїх сил у Рафаху», на півдні Сектора Гази.

На початку травня ізраїльська армія розпочала наземну операцію в Рафаху. ЦАХАЛ заявила про завдання «точкових ударів» по ​​цілях у східній частині міста та знищення інфраструктури та підземних тунелів ХАМАСу.

Ізраїльська влада пояснила необхідність операції в Рафаху тим, що саме там ховаються чотири з шести уцілілих батальйонів ХАМАСу, а також утримуються ізраїльські заручники, викрадені під час атаки угрупування на Ізраїль 7 жовтня.

24 травня Міжнародний суд ООН у Гаазі ухвалив рішення, що Ізраїль має припинити військову операцію в Рафаху. У суді заявили, що наступ ЦАХАЛ у цьому місті може «створити для палестинців у секторі Газа умови життя, здатні призвести до їхнього повного чи часткового фізичного знищення».

До слова, після того, як бойовики ХАМАСу обстріляли Тель-Авів ракетами, Ізраїль ударив по Рафаху у Секторі Гази. За даними міністерства охорони здоров'я Гази та палестинських медиків, у неділю під час ізраїльського удару по табору для переміщених осіб у Рафаху загинуло щонайменше 35 людей, повідомляє CNN.

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Теги: телебачення влада кордон ХАМАС Сектор Гази заручники військові армія Ізраїль наступ

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