Франція відправить в Україну інструкторів для підготовки українських військових

Сирський підписав документи, які дозволять французьким інструкторам відвідати навчальні центри України

Перші французькі інструктори невдовзі відвідають українські навчальні центри та ознайомляться з їхньою інфраструктурою та персоналом. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

Сирський спільно з міністром оборони Рустемом Умєровим провели відеозустріч із міністром збройних сил Французької Республіки Себастьєном Лекорню.

«Радо вітаю ініціативу Франції направити в Україну інструкторів для підготовки українських військовослужбовців. Мною вже підписані документи, які дозволять першим французьким інструкторам невдовзі відвідати наші навчальні центри та ознайомитися з їхньою інфраструктурою та персоналом», – наголосив український головком.

Сирський сподівається, що рішучість Франції спонукає інших партнерів доєднатися до цього «амбітного проєкту».

Як повідомлялося, Сполучені Штати наразі не збираються направляти своїх інструкторів в Україну для тренування українських військових.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що деякі держави направили своїх інструкторів в Україну для тренування українських військових. Про це вона сказала Financial Times.

Каллас зазначила, що союзники по НАТО не повинні побоюватися, що відправка військ в Україну для тренування її солдатів може втягнути Альянс у війну з Росією. Вона розповіла, що «є країни, які вже тренують солдатів на місцях», і вони роблять це на свій страх і ризик.

Зокрема, Литва може відправити свої військових до України для того, щоби навчати бійців Сил Оборони. Вільнюс готовий піти на такий крок в межах коаліції, яку міг би очолити Париж, заявив міністр закордонних справ країни Ґабріелюс Ландсберґіс.

До слова, колишній міністр оборони США Роберт Гейтс заявив, що не треба виключати можливість введення військ НАТО до України, але не варто це афішувати.