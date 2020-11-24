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    Думки вголос

    Чому Україні потрібен закон про колабораціонізм

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    • Розсилка
    Чому Україні потрібен закон про колабораціонізм

    Або ми визнаємо наявність колаборантів і пособників ворога, або вважаємо їх овечками, які заблукали, і авансом гарантуємо амністію

    Мовою оригіналу

    Поздравляю, очень полезная петиция на сайте президента набрала необходимые 25 тысяч голосов. Речь идет о петиции с предложением принять закон о коллаборационизме. Автор петиции Станислав Ляшенко.

    Я не буду даже оценивать важность этого закона. Она очевидна и мы и так неоправдано затянули с признанием реальности. Как мы можем говорить про агрессию, про перспективы восстановления территориальной целостности на украинских условиях, не имея законодательного определения «коллаборационист» и «пособник оккупантов». Потому что коллаборанты есть, пособники оккупанта есть, а на законодательном уровне они кто? Представители непонятной «той стороны»? Или мы продолжаем рассуждать про тотальную амнистию в рамках безальтернативности «Минских соглашений» в российской трактовке?

    Но тут нельзя сидеть одной попой во встречных поездах. Одно из двух. Или мы признаем наличие коллаборантов и пособников врага, или считаем их заблудившимися овечками и авансом гарантируем амнистию. Только сказать об этом нужно заранее и вслух. До подробных переговоров в Нормандском формате или с Кремлем напрямую. Кстати, хороший был бы вопрос от президента гражданам Украины. Лучше, чем те пять...

    Джерело: site.ua

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: закон петиція колабораціонізм
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