Медведчук у в'язниці – це значить, що Україна нарешті почне говорити з Путіним на рівних

Закриття телеканалів Медведчука показує, що наше суспільство підтримує сильну антиросійську політику

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Какая мы все-таки еще слабая страна. Вопрос, что делать с Медведчуком на 7-м году войны обсуждается в парламенте и на телеканалах, хотя решать его должен скорый военно-полевой суд.

Путин убивает тысячи украинцев на Донбассе, и открыто финансирует и поддерживает партию и структуры своего кума Медведчука в Киеве. И мы терпим, что Медведчук здесь работает на Россию, позволяем ему укреплять свой бизнес и захватить влияние в Украине, в то время как наши соотечественники проливают кровь, защищая от Путина Донбасс.

Президент и СНБО приняли законное и сильное политическое решение, и теперь надо идти до конца. Медведчук, Козак и российская агентура должны быть поставлены вне закона и задержаны, фактов их работы на врага и причастности к терроризму достаточно - они получают инструкции прямо в Кремле. Материалов на Медведчука достаточно для высшей меры наказания в военное время, а не только для санкций.

Государство, способное уничтожить «внешнее управление» из Москвы, покажет свою способность себя защитить. А только это может принести освобождение наших земель и мир. Медведчук в нашем парламенте – это признак нашей слабости и зависимости от России. Медведчук в тюрьме – это значит, мы наконец-то сможем начать говорить с Путиным на равных.

Закрытие телеканалов Медведчука показывает, что наше общество поддерживает сильную антироссийскую политику. У нас пока нет сил уничтожить оккупантов на Донбассе. Мы должны начать с того, что должны устранить сторонников оккупантов в Киеве.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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