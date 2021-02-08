  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Юрій Бутусов
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Медведчук у в'язниці – це значить, що Україна нарешті почне говорити з Путіним на рівних

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Медведчук у в'язниці – це значить, що Україна нарешті почне говорити з Путіним на рівних

    Закриття телеканалів Медведчука показує, що наше суспільство підтримує сильну антиросійську політику

    Мовою оригіналу

    Какая мы все-таки еще слабая страна. Вопрос, что делать с Медведчуком на 7-м году войны обсуждается в парламенте и на телеканалах, хотя решать его должен скорый военно-полевой суд.

    Путин убивает тысячи украинцев на Донбассе, и открыто финансирует и поддерживает партию и структуры своего кума Медведчука в Киеве. И мы терпим, что Медведчук здесь работает на Россию, позволяем ему укреплять свой бизнес и захватить влияние в Украине, в то время как наши соотечественники проливают кровь, защищая от Путина Донбасс.

    Президент и СНБО приняли законное и сильное политическое решение, и теперь надо идти до конца. Медведчук, Козак и российская агентура должны быть поставлены вне закона и задержаны, фактов их работы на врага и причастности к терроризму достаточно - они получают инструкции прямо в Кремле. Материалов на Медведчука достаточно для высшей меры наказания в военное время, а не только для санкций.

    Государство, способное уничтожить «внешнее управление» из Москвы, покажет свою способность себя защитить. А только это может принести освобождение наших земель и мир. Медведчук в нашем парламенте – это признак нашей слабости и зависимости от России. Медведчук в тюрьме – это значит, мы наконец-то сможем начать говорить с Путиным на равных.

    Закрытие телеканалов Медведчука показывает, что наше общество поддерживает сильную антироссийскую политику. У нас пока нет сил уничтожить оккупантов на Донбассе. Мы должны начать с того, что должны устранить сторонников оккупантов в Киеве.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія Віктор Медведчук Путін
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Марина Фарба
    Марина Фарба

    Мешканка Луганська

    Сергій Фурса
    Сергій Фурса

    Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    Борислав Береза
    Борислав Береза

    Народний депутат 8 скликання

    Ігор Луценко
    Ігор Луценко

    Народний депутат 8 скликання

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies