Пів кота на одну квартиру? В Росії почали обмежувати право громадян на домашніх тварин

Обмеження вводяться у Кіровській області з 14 лютого

В одному з російських регіонів чиновники ввели квоту на домашніх тварин, яких громадяни можуть утримувати у квартирі. Про це у неділю, 7 лютого, повідомляє Telegram-канал «Підйом».

Щоб обчислити, скільки собак або кішок можна завести, треба спочатку з площі квартири відняти норму надання житлоплощі, помножену на кількість мешканців. Цю норму встановлює місцева влада, але традиційно вона становить 18 квадратних метрів.

Отриманий результат потрібно розділити на норматив для тварин: не менше 2,5 квадратних метрів для собак вагою понад 25 кілограмів, від 1,5 квадратних метрів для собак легше 25 кілограмів, 0,8 квадратних метрів для кішок.

Таким чином, сім'я з трьох осіб зможе завести двох маленьких собачок тільки у квартирі понад 57 квадратних метрів. Одна людина, що проживає у 35-метровій однокімнатній квартирі, може дозволити собі 21 кішку.

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