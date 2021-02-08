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    Іспанська кераміка переходить з природного газу на водень

    нова енергія
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    <p>Природний газ повинен стати надбанням історії (на фото - експонат з Музею кераміки Валенсії)</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - Іспанська кераміка переходить з природного газу на водень

    Природний газ повинен стати надбанням історії (на фото - експонат з Музею кераміки Валенсії)

     

    Фото: wikipedia.org

    У проекті ORANGE.BAT беруть участь сорок європейських компаній

    Міжнародний консорціум, до якого входять 40 організацій з Іспанії, Німеччини, Греції, Італії і Швейцарії, запустив ініціативу ORANGE.BAT - по заміні природного газу в керамічному виробництві Іспанії на зелений водень, - повідомляють Elektrovesti.

    Партнерство включає в себе великих промислових гравців, інвестиційні компанії, дослідницькі центри і місцеву владу. Це дозволяє ORANGE.BAT покривати весь ланцюжок створення вартості зеленого водню - від виробництва і зберігання до розподілу кінцевим споживачам.

    Згідно з проектом, в іспанській провінції Валенсія (там знаходиться найважливіший центр керамічної промисловості Європи, де зосереджено 95% виробництва кераміки Іспанії і де виробляється третина викидів вуглекислого газу в регіоні) буде побудований великий завод з виробництва зеленого водню. Він буде поставляти екологічно чисте паливо на 26 підприємств Регіонального кластера кераміки.

    Фінансування ORANGE.BAT буде проводитися, в тому числі, в рамках програми ЄС «Зелений курс». На новому заводі встановлять електролізер потужністю 100 МВт виробництва німецької компанії Sunfire, передбачається, що він буде запущений в експлуатацію до початку 2024 року. Передбачено корисне використання всіх побічних продуктів електролізу - кисень буде застосовуватися для поліпшення роботи печей, а тепло - для опалення промислових і житлових приміщень.

    «Екологічно чистий водень стане потужним інструментом для Європи в досягненні її амбітних цілей щодо декарбонізації. Особливо коли мова йде про енергоємні промислові сектори, таки як керамічне виробництво», - сказав координатор ORANGE.BAT Антоніо Маркес Морено.

    Теги: ЄС мова завод фінансування
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