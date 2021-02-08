Іспанська кераміка переходить з природного газу на водень

У проекті ORANGE.BAT беруть участь сорок європейських компаній

Міжнародний консорціум, до якого входять 40 організацій з Іспанії, Німеччини, Греції, Італії і Швейцарії, запустив ініціативу ORANGE.BAT - по заміні природного газу в керамічному виробництві Іспанії на зелений водень, - повідомляють Elektrovesti.

Партнерство включає в себе великих промислових гравців, інвестиційні компанії, дослідницькі центри і місцеву владу. Це дозволяє ORANGE.BAT покривати весь ланцюжок створення вартості зеленого водню - від виробництва і зберігання до розподілу кінцевим споживачам.

Згідно з проектом, в іспанській провінції Валенсія (там знаходиться найважливіший центр керамічної промисловості Європи, де зосереджено 95% виробництва кераміки Іспанії і де виробляється третина викидів вуглекислого газу в регіоні) буде побудований великий завод з виробництва зеленого водню. Він буде поставляти екологічно чисте паливо на 26 підприємств Регіонального кластера кераміки.

Фінансування ORANGE.BAT буде проводитися, в тому числі, в рамках програми ЄС «Зелений курс». На новому заводі встановлять електролізер потужністю 100 МВт виробництва німецької компанії Sunfire, передбачається, що він буде запущений в експлуатацію до початку 2024 року. Передбачено корисне використання всіх побічних продуктів електролізу - кисень буде застосовуватися для поліпшення роботи печей, а тепло - для опалення промислових і житлових приміщень.

«Екологічно чистий водень стане потужним інструментом для Європи в досягненні її амбітних цілей щодо декарбонізації. Особливо коли мова йде про енергоємні промислові сектори, таки як керамічне виробництво», - сказав координатор ORANGE.BAT Антоніо Маркес Морено.