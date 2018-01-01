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    Думки вголос

    Російська помста: справа вже дійшла і до спорту

    Злодій повинен бути покараний - все логічно. Чого ображатися?
    Мовою оригіналу У наших северных соседей очередное обострение. Хотят наказать американцев и причастных к очередному российскому позору. При этом прекрасны все симптомы – от причин «страшной обиды» до методов «жестокой мести». Итак, совет Федерации России включил в предварительный список причастных к отстранению РФ от
    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    • Сьогодні, 10:24
    • Розсилка
    Допінг в російському спорті
    Допінг в російському спорті

    Злодій повинен бути покараний - все логічно. Чого ображатися?

    Мовою оригіналу

    У наших северных соседей очередное обострение. Хотят наказать американцев и причастных к очередному российскому позору. При этом прекрасны все симптомы – от причин «страшной обиды» до методов «жестокой мести».

    Итак, совет Федерации России включил в предварительный список причастных к отстранению РФ от Олимпиады лиц, включил главу Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди и спецпрокурора США Роберта Мюллера. Им грозят страшные российские санкции. Вероятно, речь будет идти о просьбе ограничить им въезд в Россию. Также в списке глава комиссии WADA по расследованию обвинений в допинг-махинациях на Олимпиаде в Сочи Ричард Макларен, член этой комиссии Ричард Янг и следователь комиссии Мартин Дюббей. Всего в первоначальный список вошли больше десяти человек.

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    То есть, если я все правильно понял, российских спортсменов поймали на мошенничестве. В преферансе за такое бьют канделябром, в других играх могут и ножичком ткнуть, ну а Россию просто на время отстранили от права принимать участие. И заставили вернуть фактически украденные медали. Вор должен быть наказан – все логично. Чего обижаться? На то что поймали? Вполне в российском духе – переживать не из-за преступления, а исключительно из-за того, что попался. Ну да оставим эту перекошенную логику специалистам, перейдем к самому смешному.

    В Совете Федерации РФ всерьез считают, что запрет российским чиновникам или олигархам в США и запрет на въезд американскому спецпрокурору в Россию смотрится симметрично и не вызывает у зрителя хохота? Наверняка понимают. Есть Гавайи и Фиджи, Аляска и Тибет, Австралия и Африка. В мире масса интересных мест, в которых стоит побывать. Так что без поездок в Россию вполне можно (и нужно!) обойтись. Просто у России нет других аргументов для США. Финансировать террористов? Напасть на Украину? Вести по мере скромных сил торговые войны с соседями и вводить анти-санкции? Так все это РФ уже сделала, а реализованная угроза больше не может служить рычагом давления. Вот и приходится запрещать въезд на территорию США американским чиновникам, вызывая здоровый хохот у всех зрителей.

    Каждый угрожает оппонентам в меру сил и возможностей. Россия пугает Америку недопущением на свою территорию спецпрокурора США. Который не факт что вообще когда-то захочет посетить страну медведей с балалайками. Что тут можно сказать в качестве резюме – у каждого уважающего себя ежика есть альбом с фотографиями голых поп, которыми его пугали…

    Джерело: site.ua

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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