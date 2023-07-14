Тюрми для українців. Кремль усе ще вірить у свою перемогу

Коли «співрозмовники» заздалегідь тобі відводять роль ув'язненого в концтаборі, а собі роль наглядача – говорити особливо нема про що...

Росія збирається побудувати ще десятки в'язниць для утримування як військових, так і цивільних українців. Це не «підступи української пропаганди», як напевно стверджуватиме російська влада. Про це повідомляє Associated Press із посиланням на урядовий документ, який агентство має у своєму розпорядженні.

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Наразі вже відомо, що тисячі українських цивільних осіб утримують у мережі офіційних і неофіційних в'язниць по всій Росії та на окупованих нею територіях, де їх піддають тортурам, психологічному насильству і навіть рабській праці. І Росія планує побудувати ще десятки таких в'язниць.

Важливий момент полягає в тому, що для багатьох це не новина. Усі, хто хоч трохи «в темі», чули про донецьку в'язницю «Ізоляція». Але багато хто не знає, що таких в'язниць, але менш відомих, тільки в Донецьку чотири. Є подібні в'язниці в окупованій Горлівці та інших містах. У звільнених Херсоні, Балаклії, навіть у маленькому Лимані на Донеччині в'язниці та камери тортур «нашвидкуруч» окупанти робили одразу. Це не випадкові «перегини на місцях». Це загальна, прописана в методичках тактика окупанта.

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Нагадаю, що в момент великого вторгнення на кордонах з Україною в повній готовності стояли дуже специфічні підрозділи. Їхнім завданням було йти за регулярною армією і на окупованих територіях розгортати фільтраційні табори для українців. Нехай нікого не вводить в оману слово «фільтраційні». Ті самі концтабори, просто реальна назва викликала непотрібні, на думку роспропаганди, асоціації. Це той сценарій, який росія нам готувала. Без жодних застережень чи спроб згустити фарби.

«Визволителі» теж просто слово з арсеналу пропагандистів. Насправді результатом прямої агресії мало стати завоювання України. І далі в типово російському стилі – концтабори, катування, розстріли і все те, що вони називають «приведенням до покірності». Саме тому Україна захищається. Саме проти концтаборів воює. Це дуже важливо розуміти тим, хто розмірковує про те, що війни можна було уникнути. Що з окупантом можна було домовитися. Коли «співрозмовники» заздалегідь тобі відводять роль ув'язненого в концтаборі, а собі роль наглядача – говорити особливо нема про що...