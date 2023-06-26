Головна Світ Політика
search button user button menu button

Король голий: розвідка оцінила статус Путіна після повстання Пригожина

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Король голий: розвідка оцінила статус Путіна після повстання Пригожина
Юсов наголосив що переворот у Росії безумовно буде мати подальші катастрофічні наслідки для режиму Путіна
фото: з відкритих джерел

Андрій Юсов: «Звичайно, напроти умовного Путіна кожен поставив позначку, що це збитий льотчик»

Російський диктатор Володимир Путін остаточно втратив свій імідж після спробу перевороту в Росії, який організував власник ПВК «Вагнера» Євген Пригожин. Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

«Звичайно, напроти умовного Путіна кожен поставив позначку, що це збитий льотчик. Це людина, образ, який втратив імідж особи, яка, так, кривавий вбивця, злочинець, але він контролює величезну територію, ядерну зброю, фінансово-економічні питання. Всі переконались, що це не так. Всі переконались, що і король голий і будинок картковий», – сказав представник розвідки.

Юсов зазначив, що з міжнародними злочинцями мало хто хоче спілкуватися – навіть країни, де демократичні цінності стоять не в першому ряді.

Представник розвідки додав, що особливо немає бажання серйозно працювати з диктаторами, якщо вони не контролюють ситуацію у власній країні. При цьому формально партнери РФ або країни, які все ще підтримують з нею якусь комунікацію заявляють, що бунт Пригожина – це внутрішня російська справа і нічого не сталося.

Юсов наголосив що переворот у Росії безумовно буде мати подальші катастрофічні наслідки для режиму Путіна.

Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова. Він закликав «розібратися» з військовим керівництвом країни.

Читайте також:

Теги: розвідка путін переворот ПВК Вагнера диктатор Євген Пригожин війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Будівля Головного управління розвідки у Києві
Росія двічі намагалася поцілити ракетами по будівлі розвідки – The Economist
21 червня, 09:32
Російські члени МОК активно підтримували війну
Росіяни, пов'язані з Міжнародним олімпійським комітетом, підтримують агресію РФ
19 червня, 17:50
Використання ворогом балістичної зброї спонукає створювати додаткові укриття в оперативній доступності для людей
Деякі укриття в Києві отримають автоматизовану систему відкривання
9 червня, 14:14
Наслідки підриву Каховської ГЕС
РФ хотіла зірвати контрнаступ на Херсонщині, а в України зовсім інші плани – Данілов
9 червня, 11:08
Представниця США запевнила, що Америка продовжуватиме співпрацювати з Україною
США назвали втрати Росії за останні пів року війни
8 червня, 20:08
«Великий стратегічний ефект мало б звільнення Придністров'я»
Головним результатом 2023 року може бути наступ у найнесподіванішому місці
5 червня, 07:41
РФ майже щоночі запускає ракети по Україні
Нічна атака: ЗСУ повідомили про кількість збитих ракет і дронів
4 червня, 08:07
Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Естонії
«Це не кіно». Зеленський повідомив, як українці побачать початок контрнаступу (відео)
2 червня, 16:19
На місці вибуху працюють екстрені служби
«Бавовна» в Росії: дрон атакував будівлю МВС (відео)
27 травня, 06:19

Політика

Предстоятель УГКЦ: З 10 пунктів мирного плану Зеленського Ватикан може допомогти виконати три
Предстоятель УГКЦ: З 10 пунктів мирного плану Зеленського Ватикан може допомогти виконати три
Король голий: розвідка оцінила статус Путіна після повстання Пригожина
Король голий: розвідка оцінила статус Путіна після повстання Пригожина
Повстання Пригожина: Столтенберг заявив про стратегічну помилку Путіна
Повстання Пригожина: Столтенберг заявив про стратегічну помилку Путіна
Скільки літаків Україна втратила за червень? Повітряні сили відповіли
Скільки літаків Україна втратила за червень? Повітряні сили відповіли
Британія задумалася над сценарієм несподіваного розпаду РФ – The Times
Британія задумалася над сценарієм несподіваного розпаду РФ – The Times
Пригожин лікувався під чужим ім'ям у клініці, якою володіє дочка Путіна
Пригожин лікувався під чужим ім'ям у клініці, якою володіє дочка Путіна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
44K
Перетворилося на пустелю: який вигляд має зараз Каховське водосховище
31K
ДТП з випускниками та нетверезим водієм-поліцейським: три дівчини загинули (оновлено)
17K
Українські війська не ведуть контрнаступ: Резніков зробив заяву
16K
Жорстока сутичка працівників СБУ на Закарпатті: у бійці постраждав генерал
14K
Це має бути в аптечках жителів 50-кілометрової зони навколо ЗАЕС – поради МОЗ
11K
Європа знайшла варіант захисту від гіперзвукової зброї Путіна – Daily Telegraph

Новини

Розмова Зеленського з Байденом, вибухи в Одесі: головне за ніч
Сьогодні, 07:38
Каховське водосховище після підриву греблі. У мережі з'явилися нові фото
Сьогодні, 07:28
За добу відбулось 36 бойових зіткнень: Генштаб поінформував про ситуацію на фронті
Сьогодні, 07:06
На Україну насувається циклон: синоптики розповіли, як зміниться погода
Сьогодні, 05:47
Аналітики ISW розповіли, чи вплинув бунт Пригожина на дії військ РФ в Україні
Сьогодні, 04:30
26 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:00

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту