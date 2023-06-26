Король голий: розвідка оцінила статус Путіна після повстання Пригожина

Юсов наголосив що переворот у Росії безумовно буде мати подальші катастрофічні наслідки для режиму Путіна

Андрій Юсов: «Звичайно, напроти умовного Путіна кожен поставив позначку, що це збитий льотчик»

Російський диктатор Володимир Путін остаточно втратив свій імідж після спробу перевороту в Росії, який організував власник ПВК «Вагнера» Євген Пригожин. Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

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«Звичайно, напроти умовного Путіна кожен поставив позначку, що це збитий льотчик. Це людина, образ, який втратив імідж особи, яка, так, кривавий вбивця, злочинець, але він контролює величезну територію, ядерну зброю, фінансово-економічні питання. Всі переконались, що це не так. Всі переконались, що і король голий і будинок картковий», – сказав представник розвідки.

Юсов зазначив, що з міжнародними злочинцями мало хто хоче спілкуватися – навіть країни, де демократичні цінності стоять не в першому ряді.

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Представник розвідки додав, що особливо немає бажання серйозно працювати з диктаторами, якщо вони не контролюють ситуацію у власній країні. При цьому формально партнери РФ або країни, які все ще підтримують з нею якусь комунікацію заявляють, що бунт Пригожина – це внутрішня російська справа і нічого не сталося.

Юсов наголосив що переворот у Росії безумовно буде мати подальші катастрофічні наслідки для режиму Путіна.

Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова. Він закликав «розібратися» з військовим керівництвом країни.