Головна Думки вголос Кирило Сазонов
search button user button menu button
Кирило Сазонов Журналіст, політолог, військовослужбовець

«НАТО розв'язало війну з РФ» – нова порція шизофренії від Путіна

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Путін заявив, що всі країни НАТО вже воюють з Росією
фото: kremlin.ru

РФ воює з НАТО? Головний підсумок виступу Путіна

Друзі, виступ бункерного щура на Валдаї справді здався неймовірно нудним, банальним і традиційно повністю брехливим. Не виявився, а саме здався. Тому що розрахований він був не на нас і не на світ. Він працював на свою аудиторію, незамутнену і відверто тупувату. На російський комсомол. Якому достатньо почути, що все добре і за планом. Радісно забекали і продовжили пастися. Цікавими для всіх були всього кілька моментів.

Головне, звичайно, Трамп. Тут Путін не раз давав зрозуміти, що хоче знову спілкуватися з президентом США і готовий хвалити його до посиніння. Тому і тези «для Трампа» звучали часто. Наляканий тим, що глава Білого дому змінив позицію і активно підтримує Україну, бункерний дуже старався.

Він підкреслив, що війна почалася через неправильну позицію НАТО, але якби Трамп був президентом – війни б не було. І окремо додав, що зараз мирні переговори зриває агресивна Європа, а зовсім не Росія і не США. Бункерний щур так наполягав на цих тезах, що в якийсь момент навіть здалося, що зараз він почне прямо лаяти Байдена. Обійшлося.

Решта пунктів звучали не просто набором банальностей, а маренням шизофреніка. Просто тому, що суперечили один одному. Наприклад, господар Кремля заявив, що всі країни НАТО вже воюють з Росією. Хочете посперечатися? Уточнити щодо Словаччини та Угорщини. Не поспішайте. Їх він потім згадав окремо як друзів.

Перед цим він говорив, що саме НАТО розв'язало війну. Порушило всі угоди, підкралося до кордону і спровокувало Москву. А потім раптом оголосив, що «Повірити в нісенітницю, що Росія хоче напасти на НАТО – неможливо». Ось спробуйте ці три тези пов'язати в одну. НАТО воює з Росією. НАТО спровокувало російський напад. Росія не буде нападати на НАТО. Ні, це не перегини, це чиста шизофренія.

Далі, Путін заявив, що ніяких агресивних намірів щодо третіх країн в Європі у них немає. Всі думки тільки про оборону. Дрони над європейськими країнами? Це не Росія, у нас таких БПЛА взагалі немає, це дуже далеко. І не потрібно нам їх запускати. І вишенька на торті – гаразд, більше не буду запускати дрони. Підтримав створення Палестинської держави. Тут якраз все логічно, аналогії з визнанням «ДНР» і «ЛНР» при всій їх натягнутості Путін навіть не приховував.

Тема «Томагавків» явно неприємна для бункерного щура. Тому він дав відразу кілька відповідей на вибір. По-перше, вони на це відреагують. Незрозуміло, як, але відреагують. По-друге, вони ці самі «Томагавки» будуть збивати. Ну а по-третє, такі ракети все одно ніякого впливу на ситуацію на фронті не матимуть. І при цьому бункерний заявляє, що поставка «Томагавків» означає перехід на якісно новий рівень ескалації. Як це поєднується в одній голові?

На радість своїм хом'ячкам Путін окремо підкреслив, що російська армія на сьогодні найбоєздатніша в світі. Тобто вже не друга, а перша. Трампу після цих слів мало стати соромно і страшно одночасно. Я не схильний недооцінювати противника, вони дійсно набралися бойового досвіду і стали набагато небезпечнішими, ніж у 2022 році.

Проте, «найбільш боєздатна» за рік захопила 1% території України, тупцює на Донбасі і не у змозі окупувати хоча б Донецьку область. Тож або варто було визнати, що Україна в такому випадку на другому місці, або взагалі не говорити нісенітниць.

Втім, фразу «не говори нісенітниць» як цензурний варіант можна було використовувати для всього виступу Путіна. І не тільки для цього. Старий любить говорити, аудиторія у нього завжди найвдячніша, але... маразм все помітніший.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія НАТО війна путін Європа Дональд Трамп Україна переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пекінський спектакль: що саміт ШОС та парад Сі Цзіньпіна означають для України
Пекінський спектакль: що саміт ШОС та парад Сі Цзіньпіна означають для України
4 вересня, 20:57
У Донецьку, ймовірно, атаковано штаб так званої «Народної міліції ДНР»
Дрони атакували окуповані Донецьк, Макіївку та Єнакієве (відео, фото)
8 вересня, 20:44
У Криворізькому районі вогнеборці ліквідували пожежу
Росіяни пошкодили транспортне підприємство і медзаклад на Дніпропетровщині
15 вересня, 08:33
Уряд планує імплементувати нові електронні процедури бронювання військовозобов’язаних
Уряд планує залучати 2500 мобілізованих щомісяця
23 вересня, 13:36
Частина ізраїльських резервістів, яких вже кілька разів викликали в армію, намагаються уникати призову
Ізраїль відчув проблему ухилянтів. Посол розповів, скільки резервістів відмовляються від призову
Вчора, 05:52
Усю ніч Україна перебувала під масованою атакою Росії. Ворог застосував 40 ракет, крилатих і балістичних, та близько 580 дронів різних типів
Міноборони РФ цинічно виправдало масований удар по Україні
20 вересня, 15:55
Російські винищувачі увійшли у повітряний простір на глибину менш ніж 10 км
Росія зробила заяву щодо своїх винищувачів у Естонії: що відповіли у Таллінні
20 вересня, 15:56
Зеленський зробив заяву про гарантії безпеки для України
Корейський сценарій завершення війни. Зеленський пояснив, чи підходить це Україні
20 вересня, 12:58
Якщо Росія спробує влаштувати блекаут у столиці України, така ж доля спіткає і Москву, каже президент
Блекаут у Москві: Зеленський попередив Росію про удари у відповідь
27 вересня, 16:34

Кирило Сазонов

«НАТО розв'язало війну з РФ» – нова порція шизофренії від Путіна
«НАТО розв'язало війну з РФ» – нова порція шизофренії від Путіна
РФ збільшує фінансування пропаганди: чого чекати Україні
РФ збільшує фінансування пропаганди: чого чекати Україні
Чого чекати на лінії фронту до кінця 2025 року?
Чого чекати на лінії фронту до кінця 2025 року?
Часів Яр, Покровськ, Торецьк: чому битва за Донбас затягнеться на роки
Часів Яр, Покровськ, Торецьк: чому битва за Донбас затягнеться на роки
Кремль шукає сценарій виходу з війни
Кремль шукає сценарій виходу з війни
Кремль поспішає: чому Росія зосередилася на захваті Покровську
Кремль поспішає: чому Росія зосередилася на захваті Покровську

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
294K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 жовтня: ситуація на фронті
118K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 жовтня 2025
19K
Конкурента Roshen купила фірма зі статутним капіталом 50 грн
17K
Кличко оголосив початок опалювального сезону у Києві
17K
Одна з країн виступила проти прискорення вступу України до ЄС
15K
Російська спілка продавців бензину стала на коліна перед Путіним

Новини

Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua