У Криму вибухнув автомобіль «помічника віцепрем'єра» Запорізької області (фото)

Усі троє чоловіків через вибух отримали 30-відсоткові опіки голови, тулуба та рук

У тимчасово окупованому Сімферополі вибухнув автомобіль із «помічником віцепрем’єра» Запорізької області Володимиром Єпіфановом. Окупаційний чиновник, а також його секретар та охоронець зазнали сильних опіків. Про це передають росЗМІ.

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Інцидент стався на Євпаторійському шосе о 4:00 ранку.

Зазначається, що Володимир Єпіфанов – помічник віце-прем'єра з економічного розвитку Запорізької області та за сумісництвом кандидат у депутати від «Єдиної Росії» їхав за кермом «Ленд Крузера», коли раптом вибухнув газовий балон, встановлений на машині. Після цього чиновник уже не зміг впоратися з керуванням, і авто зупинилося лише наїхавши на перешкоду.

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Крім Єпіфанова, в салоні було ще дві людини: його секретар та охоронець. Усі троє чоловіків через вибух отримали 30-відсоткові опіки голови, тулуба та рук (охоронцю також обпалило ліву ногу), тож після аварії їх госпіталізували. Наразі Єпіфанов та його пасажири перебувають під наглядом лікарів.

Через що саме стався вибух, поки що неясно. Але, за словами помічника віцепрем'єра, за день до цього газовий балон перевіряли на СТО у Сімферополі.

Нагадаємо, триває 481-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі РФ завдала чергового удару по Україні ракетами та іранськими ударними безпілотниками Shahed. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. Протягом минулої доби противник завдав 59 авіаційних ударів та здійснив понад 100 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зокрема, діти, пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури, зруйновано та пошкоджено більш як 20 житлових будинків та школу.