Тисячі українців утримуються в мережі в'язниць РФ – AP
РФ планує створити до 2026 року понад 30 в'язниць на окупованій території України
Тисячі українських громадян утримуються в мережі офіційних та неофіційних в'язниць по всій Росії та на окупованих нею територіях. Там українці зазнають тортур, психологічного насильства і навіть використовуються для рабської праці. І Росія планує побудувати ще десятки в'язниць. Про це повідомляє інформагентство AP з посиланням на урядовий документ РФ, який опинився у розпорядженні редакції.
Журналісти заявляють, що поспілкувалися «з десятками людей, у тому числі 20 колишніми в'язнями, військовополоненими, родичами понад дюжину цивільних осіб, які опинилися в ув'язненні, двома українськими офіцерами служби розвідки та одним урядовцем». Отримані від них дані, а також знімки з супутника, надані організацією Червоний Хрест листи та інші документи підтверджують, що в Росії існує масштабна система утримання під вартою та жорстокого поводження з цивільним населенням, яка прямо суперечить Женевським конвенціям, пише AP.
Агентство посилається також на дані правозахисника, засновника проекту Gulagu.net Володимира Осєчкіна, який стверджує, що як мінімум 4 тис. українців з-поміж мирних жителів утримуються в ув'язненні в Росії і принаймні стільки ж - на окупованих Росією територіях України.
Журналісти вказують, що урядовий документ РФ, що потрапив до їхніх рук, датований січнем 2023 року, передбачає створення до 2026 року 25 нових колоній і шести центрів тримання ув'язнення на окупованій території України.
У публікації наголошується, що наруги над українськими в'язнями та тортури, у тому числі із застосуванням електрошокерів, побиття та імітації удушення, є у російських в'язницях повсякденністю.
Росія заперечує факт незаконного утримання у в'язницях українських цивільних осіб. Офіційної реакції на публікацію AP поки не було.
Коментарі — 0