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На Херсонщині пролунали вибухи

Діана Гасюк
glavcom.ua
На Херсонщині пролунали вибухи
Зафіксовано попадання до великого складу зі зброєю
фото: Telegram

Повідомляється про детонацію на складах російських військ

У кількох тимчасово окупованих населених пунктах Херсонської області сьогодні пролунали вибухи. Про це повідомляє в Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Повідомляється про детонацію на складах російських військ.

У селищі міського типу Рикове Генічеського району Херсонської області вже кілька годин продовжуються вибухи на території елеватора, у повітря піднімається дим. За попередніми даними, зафіксовано попадання до великого складу зі зброєю.

Крім того, повідомляється про вибухи у Лазурному Скадовського району Херсонської області у районі дитячого табору «Сонячний».

Нагадаємо, ввечері 17 червня під час повітряної тривоги у Київській області пролунали вибухи

Раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях Херсонської області російські загарбники виселяють людей із їхніх домівок, застосовуючи фізичні тортури. 

До слова, українські сили протиповітряної оборони ліквідували два російські безпілотники в небі над Херсонською областю.  

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Теги: окупанти Telegram повітря радник

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