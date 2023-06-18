На Херсонщині пролунали вибухи

Зафіксовано попадання до великого складу зі зброєю

Повідомляється про детонацію на складах російських військ

У кількох тимчасово окупованих населених пунктах Херсонської області сьогодні пролунали вибухи. Про це повідомляє в Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Повідомляється про детонацію на складах російських військ.

У селищі міського типу Рикове Генічеського району Херсонської області вже кілька годин продовжуються вибухи на території елеватора, у повітря піднімається дим. За попередніми даними, зафіксовано попадання до великого складу зі зброєю.

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Крім того, повідомляється про вибухи у Лазурному Скадовського району Херсонської області у районі дитячого табору «Сонячний».

Нагадаємо, ввечері 17 червня під час повітряної тривоги у Київській області пролунали вибухи.

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Раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях Херсонської області російські загарбники виселяють людей із їхніх домівок, застосовуючи фізичні тортури.

До слова, українські сили протиповітряної оборони ліквідували два російські безпілотники в небі над Херсонською областю.