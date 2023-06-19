Представник розвідки розповів, як Буданов реагує на свою «смерть»

Поки росіяни поширюють фейки про «смерть» Буданова, той працює, займається плануванням та збирає доповіді

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов розповів, що глава розвідки Кирило Буданов зі сміхом реагує на фейки роспропаганди про свою «смерть». Про це він сказав в інтерв'ю Валерію Калнишу.

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Юсов наголосив, що РФ від початку великої війни неодноразово намагалася влаштували замахи як на президента України Володимира Зеленського, так і на представників спецслужб та військового командування.

«Ворог і зараз намагається шукати слабкі місця. Оскільки не можуть перемогти на полі бою, то хочуть спробувати ліквідувати військово-політичне керівництво України», – сказав він.

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Розвідник розповів, що поки росіяни поширюють фейки про «смерть» Буданова, той працює, займається плануванням та збирає доповіді.

«Кабінет цілий. Працює над тим, щоб розкривати плани ворога і знищувати його. Все дуже добре, настрій робочий. Він певною мірою тішиться такій увазі з боку російської пропаганди. Ви пам'ятаєте фірмовий сміх Буданова, приблизно так і реагує», – додав Юсов.

Нагадаємо, що 29 травня начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов виклав відео, у якому заявив, що чергова спроба терористичних дій Росії вкотре зазнала поразки, і пообіцяв, що відповідь України не забариться.

Згодом, на початку червня, російська пропаганда вигадала черговий фейк. Цього разу російські пабліки поширили вкид про Буданова. Мовляв, очільник військової розвідки нібито помер після ракетної атаки.

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А перед цим російські пропагандисти публікували фейкову інформацію про те, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нібито зазнав поранень після обстрілу росіян.

Позавчора німецький журнал Stern спростував черговий російський пропагандистський фейк про поранення глави української розвідки Кирила Буданова.