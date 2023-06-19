Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Представник розвідки розповів, як Буданов реагує на свою «смерть»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Представник розвідки розповів, як Буданов реагує на свою «смерть»
Окупанти заявили, що «вбили» Кирила Буданова
фото з відкритих джерел

Поки росіяни поширюють фейки про «смерть»  Буданова, той працює, займається плануванням та збирає доповіді

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов розповів, що глава розвідки Кирило Буданов зі сміхом реагує на фейки роспропаганди про свою «смерть». Про це він сказав в інтерв'ю Валерію Калнишу.

Юсов наголосив, що РФ від початку великої війни неодноразово намагалася влаштували замахи як на президента України Володимира Зеленського, так і на представників спецслужб та військового командування. 

«Ворог і зараз намагається шукати слабкі місця. Оскільки не можуть перемогти на полі бою, то хочуть спробувати ліквідувати військово-політичне керівництво України», – сказав він.

Розвідник розповів, що поки росіяни поширюють фейки про «смерть»  Буданова, той працює, займається плануванням та збирає доповіді.

«Кабінет цілий. Працює над тим, щоб розкривати плани ворога і знищувати його. Все дуже добре, настрій робочий. Він певною мірою тішиться такій увазі з боку російської пропаганди. Ви пам'ятаєте фірмовий сміх Буданова, приблизно так і реагує», – додав Юсов.

Нагадаємо, що 29 травня начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов виклав відео, у якому заявив, що чергова спроба терористичних дій Росії вкотре зазнала поразки, і пообіцяв, що відповідь України не забариться.

Згодом, на початку червня, російська пропаганда вигадала черговий фейк. Цього разу російські пабліки поширили вкид про Буданова. Мовляв, очільник військової розвідки нібито помер після ракетної атаки.

А перед цим російські пропагандисти публікували фейкову інформацію про те, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нібито зазнав поранень після обстрілу росіян

Позавчора німецький журнал Stern спростував черговий російський пропагандистський фейк про поранення глави української розвідки Кирила Буданова.

Читайте також:

Теги: Кирило Буданов війна розвідка росія окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кирило Буданов
ЗМІ спростували пропагандистський фейк РФ про поранення Буданова
Вчора, 06:15
Буданов у нововму відео розвідки
«Далі буде»: розвідка оприлюднила загадкове відео з Будановим
11 червня, 15:20
Фото Буданова перед штурмом Руської Лозової
Участь Буданова в спецопераціях: розвідка повідомила деталі
10 червня, 17:14

Події в Україні

День боротьби з сексуальним насильством. Омбудсмен назвав вік найменшої жертви окупантів
День боротьби з сексуальним насильством. Омбудсмен назвав вік найменшої жертви окупантів
Окупанти найближчими днями, ймовірно, посилять атаки дронами – «Південь»
Окупанти найближчими днями, ймовірно, посилять атаки дронами – «Південь»
Представник розвідки розповів, як Буданов реагує на свою «смерть»
Представник розвідки розповів, як Буданов реагує на свою «смерть»
У Криму вибухнув автомобіль «помічника віцепрем'єра» Запорізької області (фото)
У Криму вибухнув автомобіль «помічника віцепрем'єра» Запорізької області (фото)
Ракетна атака на Одещину та обстріл Херсона: яка ситуація в регіонах
Ракетна атака на Одещину та обстріл Херсона: яка ситуація в регіонах
П’ятихатки повернулися під контроль України. ЗСУ записали відео
П’ятихатки повернулися під контроль України. ЗСУ записали відео

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
58K
ЗСУ, можливо, призупиняють контрнаступ. ISW пояснив причину
47K
Путін не прийняв «мирний план» африканських лідерів щодо України
19K
ЗСУ рознесли командний пункт бригади окупантів (фото)
17K
Путін заїкаючись видав чергову маячню про Залужного
16K
Українські прикордонники переслідували нелегалів і випадково зайшли до Румунії – ЗМІ
12K
У Дніпрі СБУ «накрила» групу з десятків поліцейських – ЗМІ

Новини

Путін скиглить, що Порошенко з партнерами «водили його за носа»
17 червня, 18:44
Знищення «Алігатора» і 20 ворожих баз: ЗСУ потужно вдарили по окупантах
17 червня, 06:43
Антикорупційна рада при Міноборони: на організацію чиниться тиск із залученням Шарія і Рабіновича
16 червня, 19:39
Нічна атака на південь: Генштаб повідомив про кількість збитих «Шахедів»
16 червня, 06:47
На Донбасі зросла кількість бойових зіткнень – Генштаб
15 червня, 07:27
ЗСУ завдали нищівного удару по озброєнню окупантів: дані Генштабу
14 червня, 06:50

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту