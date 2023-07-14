Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Чому росіяни не протестують? Пояснення офіцера із Владикавказа

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Чому росіяни не протестують? Пояснення офіцера із Владикавказа
Єфремов каже, в Осетії тих, хто проти війни набагато більше, ніж тих, хто за, але вони «заручники ситуації»
фото з відкритих джерел

За словами військового, росіяни не вчиняють протестів проти так званої «СВО» через сімейні зв'язки

Росіяни не вчиняють масових протестів проти примусової мобілізації на війну проти України, бо багатьох з них зупиняють сімейні зв'язки. Про це в інтерв’ю Кавказ.Реалії розповів колишній командир підрозділу 42-ї мотострілецької дивізії РФ Костянтин Єфремов, якого у Владикавказі засудили за статтею про «дискредитацію» армії.

«У кожного прізвища є низка родичів, серед яких хоч хтось займається бізнесом, працює в адміністрації чи силових структурах. Щоб не псувати йому репутацію, навіть якщо люди проти війни та мобілізації, вони не вийдуть протестувати», – каже російських солдат.

Як зазначає військовий, в Осетії тих, хто проти війни набагато більше, ніж тих, хто за. Але вони «заручники ситуації».

«Спілкуючись з тими, хто живе в республіці, чую, що багато хто, особливо у віці старше сорока років, вірить телепропаганді і впевнені, що «хлопці воюють за хорошу справу». У мене була суперечка з одним товаришем, який переконував: не можна заперечувати, що багато російських військовослужбовців сміливо борються, готові жертвувати собою. Заперечую: щоб зістрибнути з даху або врізатися на машині в стіну, теж сміливість потрібна, але чи це не дурість? Чому ці сміливі люди боялися виходити на мітинги проти корупції, високих цін на паливо чи житлово-комунального господарства, але коли божевільний старий послав їх вбивати українців, вважали це за честь? Відповісти на це товариш не зміг», – каже Єфремов.

За словами колишнього командира підрозділу 42-ї мотострілецької дивізії РФ, на похороні загиблих військовослужбовців часто виступають люди похилого віку, які мотивують вступати до лав ЗС РФ.

«Вони говорять «патріотичні» промови, агітують молодь вирушати на смерть заради незрозумілих цілей. Тому що вони, як і Путін, живуть у просоченому мілітаризмом радянському минулому, життя залишилося там і думають вони тими настановами», – пояснює Єфремов.

Як зазначає військовий, майже ніхто з його друзів не відвернулися після того, як Єфремова засудили за статтею про «дискредитацію» армії.

«Вони запитують: чому ти розповідаєш про дурнів та фриків, які їдуть вбивати та вмирати, але не про розумних людей, які виступають проти війни? Насправді їх дуже багато! У моїй улюбленій Осетії тих, хто все розуміє, набагато більше. Але вони заручники ситуації і дуже заздрять, що я можу говорити правду», – каже військовий.

Нагадаємо, на окупованій частині Донбасу матері «мобілізованих» студентів із так званих «Л/ДНР» записали звернення до російського диктатора Володимира Путіна. Вони поскаржилися на те, що їхніх синів забрали на «навчальні збори» ще у лютому 2022-го, а у травні вони підписали «короткострокові контракти».

До слова, російський фонд президентських грантів підтримав проєкт просування «патріотичних цінностей» для дітей із розумовою відсталістю.

Читайте також: «До послуг російських полонених є стоматологічний кабінет». Як працює проєкт «Хочу жить»
Теги: росія війна військові мобілізація

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Світлана Лобода після 24 лютого 2022 року вирішила розкаятись через співпрацю з росіянами
Про Світлану Лободу та «повернення блудних синів і дочок»
29 червня, 10:24
Дмитро Комаров успішно популяризує українську кухню в найвіддаленіших куточках світу
Дмитру Комарову – 40. Чим полюбився журналіст та мандрівник українцям
22 червня, 17:05
Президент Сьєрра-Леоне Джуліус Маада Біо висловився про важливість впливу на Путіна
Президент Сьєрра-Леоне заявив про необхідність дотискати Путіна
14 червня, 12:23
Росія підірвала Каховську ГЕС у ніч на 6 червня
Європарламент визнав підрив росіянами Каховської ГЕС воєнним злочином
14 червня, 21:55
Росіяни вже використовували ракети Х-35 для атак по Миколаївській та Одеській областях
Чому ракети, які окупанти стягнули на Брянщину, буде важче збити: роз'яснення Повітряних сил
15 червня, 18:23
Попри те, що білоруський диктатор Лукашенко відкрито підтримує Путіна, посольство України і досі діє в країни
Чим займається посольство України в Білорусі? Соцмережі шоковані останньою подією
21 червня, 14:20
На Хмельниччині уламки дрона впали на гостьовий приватний будинок
Атака дронів на Хмельниччину та штурм Луганщини: яка ситуація в регіонах
21 червня, 10:16
Іран та Росія вступили у новий конфлікт
Іран та Росія добряче посварились. Посла РФ терміново викликали «на килим»
Вчора, 15:00
Наслідки нічної атаки дронів на Київ
Атака дронів на столицю та вибухи на Хмельниччині: яка ситуація в регіонах
Вчора, 11:00

Соціум

Чому росіяни не протестують? Пояснення офіцера із Владикавказа
Чому росіяни не протестують? Пояснення офіцера із Владикавказа
Російські туристи у Грузії спровокували бійку з місцевими
Російські туристи у Грузії спровокували бійку з місцевими
Тисячі українців утримуються в мережі в'язниць РФ – AP
Тисячі українців утримуються в мережі в'язниць РФ – AP
Франція виводить на вулиці 45 тисяч поліцейських: яка причина
Франція виводить на вулиці 45 тисяч поліцейських: яка причина
У Курській області Росії біля відділку ФСБ впав дрон (фото, відео)
У Курській області Росії біля відділку ФСБ впав дрон (фото, відео)
«Вагнера» не існує!». Путін розповів подробиці зустрічі з заколотниками
«Вагнера» не існує!». Путін розповів подробиці зустрічі з заколотниками

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
35K
Чеченські бойовики повернулися на фронт: ЗСУ вказали на один нюанс
32K
Сусідня з Україною країна вирішила повністю заборонити тютюн
21K
До та після: відео зруйнованої уламками квартири у Києві
19K
Переворот у Київській обласній лікарні: активіст звинуватив відомого політика у спробі захопити землю
11K
Українське зерно розлютило фермерів в Ірландії
6150
Борис Джонсон назвав найстрашнішого ворога України у Європі

Новини

За добу ЗСУ знищили вісім ворожих смертоносних комплексів – Генштаб
Вчора, 06:36
«Коли Україна, нарешті, стане членом НАТО?»: відомі політики і дипломати аналізують рішення Альянсу (трансляція)
12 липня, 17:59
РФ атакує Україну дронами і намагається наступати на п’ятьох напрямках – Генштаб
12 липня, 06:33
Запобігти можливим провокаціям: Пентагон посилить боротьбу з діпфейками
11 липня, 16:00
На фронті загинув призер чемпіонату світу з фехтування Денис Борейко
11 липня, 15:48
Через негоду та обстріли без світла залишилися 34 населених пункти
11 липня, 12:39

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту