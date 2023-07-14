Чому росіяни не протестують? Пояснення офіцера із Владикавказа

Єфремов каже, в Осетії тих, хто проти війни набагато більше, ніж тих, хто за, але вони «заручники ситуації»

За словами військового, росіяни не вчиняють протестів проти так званої «СВО» через сімейні зв'язки

Росіяни не вчиняють масових протестів проти примусової мобілізації на війну проти України, бо багатьох з них зупиняють сімейні зв'язки. Про це в інтерв’ю Кавказ.Реалії розповів колишній командир підрозділу 42-ї мотострілецької дивізії РФ Костянтин Єфремов, якого у Владикавказі засудили за статтею про «дискредитацію» армії.

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«У кожного прізвища є низка родичів, серед яких хоч хтось займається бізнесом, працює в адміністрації чи силових структурах. Щоб не псувати йому репутацію, навіть якщо люди проти війни та мобілізації, вони не вийдуть протестувати», – каже російських солдат.

Як зазначає військовий, в Осетії тих, хто проти війни набагато більше, ніж тих, хто за. Але вони «заручники ситуації».

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«Спілкуючись з тими, хто живе в республіці, чую, що багато хто, особливо у віці старше сорока років, вірить телепропаганді і впевнені, що «хлопці воюють за хорошу справу». У мене була суперечка з одним товаришем, який переконував: не можна заперечувати, що багато російських військовослужбовців сміливо борються, готові жертвувати собою. Заперечую: щоб зістрибнути з даху або врізатися на машині в стіну, теж сміливість потрібна, але чи це не дурість? Чому ці сміливі люди боялися виходити на мітинги проти корупції, високих цін на паливо чи житлово-комунального господарства, але коли божевільний старий послав їх вбивати українців, вважали це за честь? Відповісти на це товариш не зміг», – каже Єфремов.

За словами колишнього командира підрозділу 42-ї мотострілецької дивізії РФ, на похороні загиблих військовослужбовців часто виступають люди похилого віку, які мотивують вступати до лав ЗС РФ.

«Вони говорять «патріотичні» промови, агітують молодь вирушати на смерть заради незрозумілих цілей. Тому що вони, як і Путін, живуть у просоченому мілітаризмом радянському минулому, життя залишилося там і думають вони тими настановами», – пояснює Єфремов.

Як зазначає військовий, майже ніхто з його друзів не відвернулися після того, як Єфремова засудили за статтею про «дискредитацію» армії.

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«Вони запитують: чому ти розповідаєш про дурнів та фриків, які їдуть вбивати та вмирати, але не про розумних людей, які виступають проти війни? Насправді їх дуже багато! У моїй улюбленій Осетії тих, хто все розуміє, набагато більше. Але вони заручники ситуації і дуже заздрять, що я можу говорити правду», – каже військовий.

Нагадаємо, на окупованій частині Донбасу матері «мобілізованих» студентів із так званих «Л/ДНР» записали звернення до російського диктатора Володимира Путіна. Вони поскаржилися на те, що їхніх синів забрали на «навчальні збори» ще у лютому 2022-го, а у травні вони підписали «короткострокові контракти».

До слова, російський фонд президентських грантів підтримав проєкт просування «патріотичних цінностей» для дітей із розумовою відсталістю.