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    Думки вголос

    Український кримінал полюбив ховатися від правосуддя на окупованому Донбасі

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    • Розсилка
    Український кримінал полюбив ховатися від правосуддя на окупованому Донбасі

    Неконтрольована територія, де не діє українське правосуддя і звідки немає видачі - хороше підґрунтя для будь-якого криміналу

    Мовою оригіналу

    Экс-руководитель «Лисичанскуголь», подозреваемый в злоупотреблении служебным положением и хищении 190 тысяч гривен убытков, сбежал на неподконтрольную территорию Луганской области.

    Там ситуация банальная для госпредприятий в угледобывающей сферех Закупки оборудования по завышенным ценам - бюджет все стерпит, а разницу между рыночной ценой и договорной разделят между дирекотором и поставщиком. Но интересна сама логика процесса. Украл в Украине - и от ответственности сбежал в ОРДЛО. Оттуда выдачи нет - если знаешь, с кем поделиться. Удобная схема для нашего криминала, согласитесь. В перспективе будет добиваться амнистии, как «участник событий на Востоке Украины, не совершивший тяжких преступлений». А почему бы и нет?

    В перспективе будут отрабатывать (уже отрабатывают) вариант по вытягиванию платежеспособного либо просто нужного криминалитета из украинских тюрем «по обмену». Тоже очень удобно и прибыльно. Не исключаем вариантов выезда банд с оккупированных территорий на гастроли в Украину - пограбили и быстро обратно. В крайнем случае рассмотрят вариант с обменом потом.

    Неконтролируемая территория, где не действует украинское правосудие и откуда нет выдачи - благодатная почва для любого криминала. При достаточно простой системе пересечения линии разграничения это будет чем дальше, тем большей проблемой. Для Украины, естественно...

    Джерело: Донецкие вести

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Донбас кримінал ОРДЛО правосуддя
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