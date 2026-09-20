Удари по НПЗ: чи змінять вони ставлення росіян до війни?

Ось так виглядають сучасні складські технології в Росії

Як же іноді люди дивовижно влучно підбирають назви для підприємств. Інакше це й не назвеш, як гумор Божий. Після потужного удару дронів у Соф’їно – це Підмосков’я – палають великі складські приміщення. Просто грандіозна картина пожежі. Їхня компанія називається «Сучасні складські технології». Блін, як точно!

Саме так вони й виглядають – сучасні складські технології в Росії. Ти будуєш склад, розвиваєш бізнес, забезпечив собі «кришу з силовиків» і віриш, що життя вдалося. Рахунок у банку, інвестиції в нерухомість в Італії, дружина на 15 років молодша, коханка на 25, а друг нещодавно отримав зірочки полковника.

Ти повністю підтримуєш правлячий режим, пишаєшся Путіним, не бачиш проблем у репресіях проти незалежних ЗМІ чи у фізичному знищенні опозиції. Рахунок у банку зростає, ти розширюєш склад утричі, коли потрібен кредит, тобі його без проблем надають. Готуєшся до переходу з ліги багатих людей у лігу дуже багатих.

Новину про вторгнення в Україну сприймаєш з оптимізмом, як завжди підтримуєш рішення свого президента. На зустрічі з друзями тонко жартуєш, що втомився від відряджень, а тут знову треба летіти до Києва, підшукувати площі під новий склад, бо військові швидко все захопили, а вам тепер доведеться освоювати. Друзі з розумінням посміхаються.

Друг-полковник, який добряче випив, шепоче тобі на вухо про можливості для бізнесу, що відкриваються на території «звільненої» України, і натякає, що до літа чекає на подання до генеральського звання. Життя вдалося.

А вночі 19 вересня 2026 року до твоїх складів прилетить український дрон, і все піде до біса. Залишиться лише кредит, нерухомість в Італії під арештом. Коханка покине тебе-жебрака через тиждень, дружина – через місяць. А друга, який уже генерал, підірвуть українські спецслужби до Нового року. Ти будеш пити віскі – мінімальна норма літр на день – і так і не зможеш зрозуміти, що пішло не так.

Поки що невідомо, що відмовить раніше – печінка чи серце, але ти помреш, нікому не потрібний, уже у 2027 році...