Війна на Донбасі: Путін вирішив здати назад?

Володимир Путін

На телеканалі Росія-1 вже показали кіно «Російська весна» з абсолютно новою концепцією

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Если вор и бандит делает честные глаза и заверяет окружающих в самых чистых помыслах, он либо уже что-то украл, либо как раз собирается. А может одновременно и первое, и второе. Поэтому, когда Путин вдруг говорит об уважении к суверенитету Украины и ее праве на самостоятельную политику, стоит внимательнее следить за своими карманами и границами. Не тот персонаж, чтобы ему верить. Украину в покое он не оставит, тут дело не в логике и не в справедливости – сплошные рефлексы. Сожрать если ты сильнее и сбежать, если тебе страшно. Просто сейчас эти инстинкты в одном конкретном человека противоречат друг другу. Вот и летят к нам «из-за поребрика» снаряды и добрые слова вперемежку.

Итак, на пленарном заседании Госдумы РФ во время назначения Медведева главой правительства Путин неожиданно разразился совершенно антиимперской речью. Ни тебе «русского мира», ни «защиты русскоязычного населения в Украине от страшных радикалов», вообще ничего из прошлой методички. Наоборот – страны, в прошлом входящие в состав СССР, в том числе Украина, Молдавия и Армения, имеют право проводить собственную политику, нужно относиться к этому с уважением, иначе не получится выстроить двустронние отношения.

Герой известной книжки Кот по имени Бегемот отреагировал бы сразу своей классической фразой: «Это был тот самый случай так называемого вранья» или как-то в этом роде. И был бы, безусловно, прав. Пока в Донбассе остаются российские войска, пропагандисты на россТВ выворачиваются наизнанку в своих фантазиях про ужасы в Украине говорить об уважении к нашим правам действительно вранье. И мы пока не видим, как нагруженные награбленным добром из Донбасса уходят российские войска. Так что лжец остался лжецом даже победив на президентских выборах. Но что стоит за его ложью? А вот этот вопрос гораздо интереснее.

Ежу понятно, что от намерений получить контроль над Украиной Кремль не отказывается. И дело даже не в их бессменном президенте, большинство россиян рассматривают нас именно в качестве своей провинции, а никак не самостоятельного государства. Фантомные боли умирающей империи, тут чистая медицина, никакой философии. Рефлекс крокодила – схватить добычу и утащить, если только есть возможность. Какие переговоры? Их логика не поменялась, просто переть «в лоб» уже не получается.

Это в самом начале 2014 года разваленная за двадцать лет до основания и нашпигованная вражеской агентурой украинская армия была не готова к войне. В 2018 по этому самому лбу созданная с нуля новая украинская армия лупит достаточно чувствительно. Так, что даже через очень толстую лобную кость до маленького мозга рептилии доходит, что все непросто. Плюс, другие игроки бьют по другим чувствительным местам в той же Сирии. А еще санкции медленно, но уверенно выжигают дырочки в мягком животике. И все эти сложности нужно как-то объяснить своему электорату, который не выходит из угарного состояния «деды воевали» и «можем повторить». Неуютно крокодильчику. Значит, нужно идти в обход.

Так что риторика, безусловно, поменяется. Своим Путин будет объяснять, что Кремль уважает независимость Украины и не вмешивается в наши внутренние дела. Настаивая, что «ихтамнет», а в Донбассе якобы идет гражданская война. Но это снова внутренние дела Украины и вмешиваться они не будут. Ту же метровую лапшу будут активно вешать Западу при поддержке коррумпированных Россией политиков, СМИ и общественных организаций. Путин даже готов спровоцировать обострение на Донбассе, чтобы украинские войска перешли в наступление и быстро забрать своих, бросив боевиков на произвол судьбы и милость украинского правосудия.

Не зря на телеканале Россия-1 недавно показали кино «Русская весна» с совершенно новой концепцией. Никаких российских флагов, никакого русского мира или Новороссии. Там просто борьба отдельного региона за федерализацию в составе Украины. Вот такая новая концепция.

Естественно, что борьба не прекратится, просто упор будет сделан уже не на военную силу, а на политические рычаги и пропаганду. Благо, до президентских выборов в Украине меньше года, а там следом и парламентские. Все силы Кремль бросит на решение двух задач.

Первая – провести во власть пусть не большинство, но как можно больше представителей лояльных к РФ политических сил. И при этом максимально раздробить проукраинские партии – пусть их будет много, но разных, чтобы не могли договориться и нуждались в поддержке «пятой колонны». А пропаганда будет максимально раскачивать реальные и вымышленные «зрады», чтобы вызвать у патриотов разочарование уже не в конкретных политиках, а в Украине, как проекте. Патриотов, конечно, не переубедят, но собрать большой урожай на поле «сомневающихся» вполне реально.

Вторая задача традиционная – через Минские договоренности вернуть Донбасс Украине на своих условиях. Может, не на сто процентов обеспечив подконтрольный Кремлю регион с особым статусом в составе Украины, но получить свою точку входа и влияния на украинскую политику. С возможностью в любой момент сделать эту точку «горячей». Так что смена риторики Путина вовсе не говорит, что война заканчивается. Она переходит в другую форму, а цели и задачи остаются старыми.

Тут как в старом анекдоте про миссионера, который вдруг наткнулся в пустыне на голодного льва. Проповедник упал на колени и начал молить Господа, чтобы тот внушил льву прямо сейчас христианские чувства. Лев внимательно посмотрел на небо, потом на миссионера, потом опять на небо. Сел, сложил передние лапы и прочувствованно произнес: «Господи, благослови трапезу, которую я сейчас буду вкушать». Просто потому что даже обращенный в религию лев воспринимает человека исключительно, как еду. И заговоривший об уважении к независимости Украины Путин ничем от него не отличается.

Джерело: site.ua

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