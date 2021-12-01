Нуланд визнала: переговори щодо Донбасу зайшли в глухий кут

Заступниця глави Держдепу Вікторія Нуланд: чи хоче Путін дійсно повернути Донбас? Ми не знаємо, але ми віримо в це

Штати не бачать жодної альтернативи Мінським угодам

США можуть зіграти допоміжну роль у врегулюванні конфлікту на Донбасі. Оскільки переговорний процес зайшов у глухий кут. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на заяву заступниці держсекретаря США Вікторії Нуланд на київському форумі.

За її словами, США давно підтримують Мінські угоди, хоча багато пунктів і не виконуються, але основними вимогами залишаються вивести іноземні війська за межі України і провести вільні незалежні вибори.

«Переговори зайшли в глухий кут, і обидві сторони роблять все для того, щоб мікроелементи затягували обговорення великих елементів. Чи хоче Путін дійсно повернути Донбас? Ми не знаємо, але ми віримо в це і думаємо, що США можуть зіграти допоміжну роль, як ми це робили раніше», – зазначила Нуланд.

Вона уточнила, що мова йде про формат переговорів, який йшов паралельно з «нормандським».

«Ми не бачимо жодної альтернативи (Мінським угодам, – ред.). Треба починати щось робити, а не просто говорити про Мінські угоди. Це вимагає інтенсивної співпраці, політичної волі та громадської підтримки», – додала Нуланд.

Вона також закликала Росію і Україну погодити різдвяне перемир'я.

«Ми бачимо, що наближаються різдвяні свята. Ми закликаємо і Москву, і Київ до співпраці і заходів, в першу чергу щодо припинення вогню в контексті різдвяних свят. Це був би гарний початок», – додала Нуланд.

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