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    Думки вголос

    Якщо голосувати за принципом «за кого завгодно, лише б ...», то не треба дивуватися результату

    • Ян Валетов

      Український російськомовний письменник, лауреат Інтерпрескон-2009, за роман «Нічия Земля» лауреат «Зоряного моста»-2009

    • Розсилка
    Якщо голосувати за принципом «за кого завгодно, лише б ...», то не треба дивуватися результату

    Хто завгодно, аби тільки не він ... За що і боролися

    Мовою оригіналу

    Мне сейчас закидывают, что я топил за Зеленского. Предсказать победу и топить, имхо, разные вещи. Мне симпатичен сам Володя. Я люблю self made man. Уважаю людей, сделавших себя из ничего. Говорят, и я имею основания думать, что мне не врут: он реально хочет перемен, против коррупции и за европейский путь развития. 

    Это прекрасно. Только вот - взлетит ли?

    Представьте себе, что приходит человек к инвестору и показывает проект. Офигительный проект!Просто космос! Вчера нарисовал по наитию, как говорит Богдан. Глаз радуются, руки чешутся - хотят осуществить!

    Отлично, говорит инвестор, одобряю. Но дорого. Давай строить согласно проекту, но не из алюминия. Давай из говна и палок! Дешево и сердито. Иначе не потянем. 

    - Так не взлетит!

    - Взлетит. Но не так высоко. Есть мнение и расчет. Нам высоко и не надо! Сойдет и так!

    - ОК. - соглашается автор. - Строим! Пусть из говна и палок, но проект офигительный! Вывезет! 
    Стройка кипит. Инвестор доволен. Народ внимает и аплодирует.

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    - Гм, - говорит инвестор через некоторое время, - не хотел тебя огорчать, но все равно дорого! Давай съэкономим на палках? Ты же не против?

    - Так развалится! 

    - Дадим высохнуть, чтоб схватилось. Мы ж не все уберем, а только часть, чтобы съэкономить! Делаем? Иначе надо сворачиваться!

    - Давай, - говорит автор. И горько вздыхает.

    Стройка идет без палок. Медленно. Надо ждать, пока высохнет. Надо лепить из того, что есть. Но строим...

    Но и это еще не все. Автор еще не знает, что вскоре придется экономить и на говне.

    Нельзя построить партию-лидера из говна и палок. Кадровый голод был всегда, просто сейчас он достиг угрожающих величин. У нас нет алюминия. Недостаточно палок и говно не успевает засохнуть и иногда не лепится из-за климата... 

    И на этом говнолете нам надо лететь... причем, далеко и долго.

    Прям, наполняюсь оптимизмом, когда представляю себе это зрелище.
    Но мы на борту, сойти некуда, надо лететь.

    Благими намерениями выстлана дорога в ад. Проблема не в том, что именно говорит Богдан. Проблема в том, что он не договаривает. 

    Что стоит за словами «кадровый дефолт»? Что можно сделать с людьми, набранными по рекомендации штабов? Ноев ковчег? Каждой твари по паре? С ними, вообще, можно что-нибудь делать? Или только пролюбить оставшееся?

    Нет стратегического плана, мы импровизируем на расстроенном рояле и ходим в свет, чтобы показать ему Кузькину мать и какие мы крутые. 

    Ни алюминия, ни говна, ни палок...

    Искренне жаль Зеленского. Но экономить уже не на чем...

    Джерело: блог Яна Валетова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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