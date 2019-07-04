В Єгипті туристам дозволять безкоштовно фотографувати усі пам'ятки



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Гробниця Тутанхамона — давньоєгипетська гробниця в Долині Царів, яку теж не можна було фотографувати

Використовувати фотоспалахи всередині музеїв, в давніх гробницях і в храмах, як і раніше, буде заборонено

На всій території Єгипту з 1 серпня дозволять безкоштовно фотографувати і знімати на мобільні телефони в музеях і біля археологічних пам'яток.

Про це йдеться в повідомленні єгипетського міністерства у справах пам'яток старовини в Facebook, опублікованому 3 липня.

Відзначається, що таке рішення прийняло керівництво Вищої ради у справах пам'яток старовини країни. Там впевнені, що дозвіл фотографувати в музеях і в районах археологічних пам'яток має залучити до Єгипту більше туристів.

При цьому в Раді попередили, що використовувати фотоспалахи всередині музеїв, у стародавніх гробницях і в храмах, як і раніше, заборонено.

Раніше за використання фотокамер з відвідувачів пам'яток стягували плату, яка залежала від значущості музею або археологічного пам'ятника.

Деякі особливо цінні експонати фотографувати було заборонено.

До слова, сьогодні стало відомо, що у Афінах через шалену спеку закриють Акрополь. На всій території Греції 4 і 5 липня стоятиме спека - метеорологи прогнозують, що температура підніметься до 38-40 градусів.

Також повідомлялося про те, скільки українців відпочивало в Єгипті і Турції в 2018 році. Країна №1 серед українських туристів – Єгипет. Минулого року цю північно-африканську державу відвідало 1 млн 290 тисяч українців. Туреччина трохи не дотягнула до 1 млн туристів. У кожну іншу країну туроператори відправили менше 100 тис. наших співвітчизників.