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    У «Борисполі» відкрився капсульний готель (фото)

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    Капсульний готель в київському аеропорту - У «Борисполі» відкрився капсульний готель (фото)
    Капсульний готель в київському аеропорту
    Фото: booking.com

    Летовище «Бориспіль» приєдналося до сучасних аеропортів світу

    У Міжнародному аеропорту «Бориспіль» відкрився капсульний готель, де пасажири можуть отримати відпочинок між рейсами. Така інформація з’явилася в системі booking.com.

    Ціни стартують від 370 гривень за одномісний номер-капсулу (розміщення на 3 години). За 3 години перебування в капсулі для двох доведеться заплатити 550 гривень. Максимальна вартість (12 годин перебування за подвійну капсулу) – 36 євро (близько 1070 гривень). Є можливість вибрати «номер» з кондиціонером.

    У готелі можна також прийняти душ, зарядити телефон або комп’ютер.

    Готель почав працювати 20 травня цього року, пише «Погляд».

    Відкриття капсульного готелю в аеропорту підтвердив на своїй сторінці у Facebook міністр інфраструктури Володимир Омелян.

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    «Летовище «Бориспіль» приєдналося до сучасних аеропортів світу, де мандрівники можуть отримати короткий перепочинок між рейсами в капсульному готелі. Переконані, з продовженням зростання кількості транзитних пасажирів така послуга користуватиметься попитом», - написав він.

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    У «Борисполі» відкрився капсульний готель (фото)
    У «Борисполі» відкрився капсульний готель (фото)
    У «Борисполі» відкрився капсульний готель (фото)
    У «Борисполі» відкрився капсульний готель (фото)
    У «Борисполі» відкрився капсульний готель (фото)
    У «Борисполі» відкрився капсульний готель (фото)
    У «Борисполі» відкрився капсульний готель (фото)

    Як повідомлялося, у «Борисполі» планують побудувати готель, який буде розташований за паркінгом в районі терміналу D. Площа його становитиме 12 тис. кв. м. У 8-поверховому готелі буде 264 номери.

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