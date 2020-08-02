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    Думки вголос

    Кравчук головний перемовник у Мінську – ставитися до цього без іронії складно

    • Андрій Любка

      Український письменник

    • Розсилка
    Перший президент Леонід Кравчук - Кравчук головний перемовник у Мінську – ставитися до цього без іронії складно
    Перший президент Леонід Кравчук

    Не так!

    Президент України Володимир Зеленський призначив Леоніда Кравчука главою української місії в Тристоронній контактній групі в Мінську. Ставитися до цієї новини без іронії вкрай складно, адже гібрид «держави в смартфоні» від Зеленського і 88-річного першого президента України Кравчука – дуже симптоматичний. З одного боку, шукаємо «нові обличчя», а насправді повторюємо стару байку про лебідя, щуку й рака.

    Не хочу вдаватися до ейджизму й стверджувати, що на цій позиції ефективнішою була б молодша людина. Зрештою, вибір Зеленського мотивований тим, що він шукав «авторитета». Але чи є авторитетом для терористів, бойовиків і сепаратистів колишній комуніст? На жаль, рештки свого авторитету Леонід Макарович розгубив під час численних виборчих кампаній, коли він підтримував то Медведчука й «Не так!», то Тимошенко, а тепер і Зеленського. Не нам судити першого президента, але можна припустити, що якби він не втручався в поточну політику, то нині його б поважало значно більше людей.

    Проблема, однак, не лише в Кравчукові. Попередній голова української делегації – Леонід Кучма – також був далеко не ідеальною кандидатурою на цей пост з цих же причин. І щось мені підказує, що рішення Кучми самоусунутися від цього процесу пов’язане аж ніяк не з віком, і саме з цієї «втечі» можна робити висновки про перспективи мирних переговорів. Хай там як, а головною вадою таких призначень є той факт, що своєю діяльністю панове Кравчук і Кучма сприяли втраті обороноздатності й посиленню російських впливів в Україні, а значить – також доклали свою руку, хоч і опосередковано, до початку війни і анексії українських територій. Але виявилося, що паліїв можна призначити пожежниками…

    Звісно, можна говорити, що від переговорів у Мінську насправді нічого не залежить, тому й байдуже, хто саме там представлятиме Україну. Тоді скидається на те, що призначивши на цю посаду Кравчука, Зеленський насправді створив собі віп-агітатора, який скрізь тепер хвалитиме президента. Цікаво інше: ті колосальні відсотки, які отримав Зеленський на виборах обіцянкою «перезапуску» системи, були й за Кравчука? Чи саме це «нове обличчя» шукали українці, мріючи про новий виток у мирних переговорах і чекаючи завершення війни?

    Воно й не дивно, що призначення на такі важливі позиції перетворюється на фарс. Бо якщо відбувається наруга над Конституцією і зовнішньою політикою займається глава Офісу президента, а сам президент у цей час відкриває футбольні поля, то й на мирні переговори можна відправляти будь-кого – все одно про стратегічні речі домовляються не там, в якому-небудь Омані.

    А з такою кадровою політикою логічніше було б призначати на всі важливі пости в державі академіка Патона: як-не-як, а він і життя бачив, і пережив усіх своїх ворогів, та ще й титул академіка має. Прем’єр-міністром – Патона, в Генпрокуратуру – Піскуна, Єханурова – міністром молоді і спорту, Софію Ротару – на пост міністра культури, Звягільського – на голову Верховної Ради. Як то кажуть, дорогу молодим!

    Джерело: День

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Донбас Мінські угоди війна Леонід Кучма українці Леонід Кравчук Володимир Зеленський президент
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