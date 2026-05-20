В Україні дощі, град: погода на 20 травня 2026 року

Вдень у столиці температура коливатиметься від 23° до 25°

Сьогодні, 20 травня, в Україні хмарно з проясненнями, в деяких областях град. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні помірні дощі, вдень, крім більшості західних областей, грози, у південній частині, більшості центральних та Житомирській областях місцями значні дощі, град та шквали 15-20 м/с. Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 22-27°, у західних областях вночі 8-13°, вдень 18-23°.

Прогноз погоди на 20 травня Укргідрометцентр

У середу, 20 травня, у Києві хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, вдень гроза. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 12-17°, вдень 22-27°, у Києві вночі близько 15°, вдень 23-25°.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та Києва – І рівень небезпечності, жовтий.

Як відомо, цього тижня в Україні пануватиме динамічна та доволі тепла літня атмосфера. Після дощового початку тижня з рясними грозами у більшості регіонів очікується поступове припинення опадів та стабілізація синоптичної ситуації під впливом антициклону. Опади до кінця тижня стануть короткочасними та матимуть локальний характер, переважно у східних областях, тоді як на решті території встановиться сонячна та суха погода.