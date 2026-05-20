Головна Новини
search button user button menu button

В Україні дощі, град: погода на 20 травня 2026 року

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
В Україні дощі, град: погода на 20 травня 2026 року
В Україні хмарно з проясненнями, очікуються дощі
фото: glavcom.ua
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Вдень у столиці температура коливатиметься від 23° до 25°

Сьогодні, 20 травня, в Україні хмарно з проясненнями, в деяких областях град. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні помірні дощі, вдень, крім більшості західних областей, грози, у південній частині, більшості центральних та Житомирській областях місцями значні дощі, град та шквали 15-20 м/с. Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 22-27°, у західних областях вночі 8-13°, вдень 18-23°.

Прогноз погоди на 20 травня
Прогноз погоди на 20 травня
Укргідрометцентр

У середу, 20 травня, у Києві хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, вдень гроза. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 12-17°, вдень 22-27°, у Києві вночі близько 15°, вдень 23-25°.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та Києва – І рівень небезпечності, жовтий.

Як відомо, цього тижня в Україні пануватиме динамічна та доволі тепла літня атмосфера. Після дощового початку тижня з рясними грозами у більшості регіонів очікується поступове припинення опадів та стабілізація синоптичної ситуації під впливом антициклону. Опади до кінця тижня стануть короткочасними та матимуть локальний характер, переважно у східних областях, тоді як на решті території встановиться сонячна та суха погода. 

Читайте також:

Теги: прогноз погоди погода гроза вітер Укргідрометцентр

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві почали квітнути персики, нічні заморозки можуть стати небезпечними для майбутнього врожаю
До -3°C: синоптики попередили про заморозки у Києві та області
20 квiтня, 08:26
Прогноз погоди на 22 квітня
В Україні без опадів: прогноз погоди на 22 квітня 2026
22 квiтня, 06:00
Буревій зірвав дах у Харкові
Буревій у Харкові зірвав дах із багатоповерхівки, водій дивом врятувався
26 квiтня, 19:59
Денна температура у останні дні квітня також залишатиметься прохолодною
Уночі 29 та 30 квітня в Києві очікуються заморозки
28 квiтня, 14:01
Нічні заморозки продовжують завдавати шкоди квітучим плодовим деревам та декоративним рослинам
Заморозки в Україні тривають: синоптики дали тривожний прогноз на початок травня
29 квiтня, 15:28
Холод відступає. З початку травня в Україну повернеться тепло
Коли закінчиться холод в Україні? Що обіцяють головні погодні сервіси
30 квiтня, 12:53
В Україні хмарно з проясненнями
В Україні дощитиме: погода на 12 травня
12 травня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями, очікуються дощі
В Україні дощитиме: погода на 13 травня
13 травня, 05:59
На Київ насунулась негода
Небо над столицею затягнуло темними хмарами, насувається гроза (фото, відео)
Вчора, 20:18

Новини

В Україні дощі, град: погода на 20 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Москва заявляє про український удар по РФ з території Латвії
Вчора, 12:08
Вільнюс створить мінні поля на кордоні з Росією – Міноборони Литви
Вчора, 08:20
Euroclear відмовився розморожувати активи Центробанку РФ попри рішення московського суду
Вчора, 07:59
В Україні дощі, град: погода на 19 травня 2026 року
Вчора, 05:59
Експерт-будівельник оцінив надійність підземних паркінгів у новобудовах під час атак РФ
18 травня, 17:17

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
19 травня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua