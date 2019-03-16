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    Думки вголос

    Як в Раді Європи дають поради стосовно закону про українську мову

    • Андрій Любка

      Український письменник

    • Розсилка
    Дуня Міятович&nbsp; - Як в Раді Європи дають поради стосовно закону про українську мову
    Дуня Міятович 

    Цього тижня Комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович зробила гучну заяву з приводу українського законопроекту про державну мову

    Пані комісар сказала зокрема таке: «У контексті виборчої кампанії такі дискусії часто стають поляризованими і не сприяють прийняттю збалансованих рішень. Я закликаю український парламент перенести прийняття цього важливого законодавства на поствиборчий період».

    На перший погляд, з пані Дунею важко не погодитися, бо ж висловлює вона начебто слушну думку. Справді, такі дискусії часто стають поляризованими, і не тільки у виборчий період – мовне питання в Україні завжди було гарячим. І було б навіть логічно таке важливе питання перенести на поствиборчий період, коли ущухнуть пристрасті і політична поляризація. Ось тільки одне непокоїть – а коли саме в Україні завершиться цей виборчий період?

    Дуня Міятович прекрасно знає, що наприкінці квітня відбудеться другий тур президентських виборів, але одразу ж почнеться парламентська кампанія. Тоді, згідно з її «логікою», доведеться відкласти розгляд цього законопроекту і доручити його вже новому парламенту. Якщо вибори Верховної Ради в нас восени, то реально вона запрацює десь у лютому, або й узагалі на початку наступної весни. Але – о диво! – тоді почнеться нова виборча кампанія, бо ж у нас в наступному році будуть ще й місцеві вибори. У такому разі вже варто не зраджувати традиції і перенести розгляд питання державної мови на 2021 рік.

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    Зауважте, що варто робити поправку ще й на результат виборів – а що, якщо зміниться президент, і новий очільник держави вже не буде підтримувати українську мову, тому відмовиться підписувати прийнятий Закон? Або, що вірогідніше, зміниться склад Верховної Ради, туди потрапить ще більше популістів і п’ятої колони, а патріотичних сил стане менше? Що тоді? Прощавай, державна мово? Прівєтсвую, рускій язик?!

    Комісар Ради Європи добре знає, для чого вона робить такі заяви, і на чий млин ллє воду. Уже не вперше в її кар’єрі трапляються заяви про Україну, що начебто слушні, але добре вписуються в стратегію російської гібридної війни. Варто, однак, взяти до уваги, що це її позиція, а не всієї Ради Європи. Подякувати за турботу і згадати просте правило – наш караван мусить іти далі.

    Бо ж наочним прикладом того, наскільки жахливою є ситуація з державною мовою в Україні, є кандидат у Президенти, що наразі має найбільший рейтинг. Українською негоден був і двох слів докупи зв’язати, англійською не володіє, його рідна – російська (та ще й із репертуару «шансона»). Уявімо, як цей Президент у Раді Європи доповідатиме про російську агресію …правильно, російською мовою! Ось така сьогодні ситуація з державною мовою в Україні. Тому дякуємо за пораду, пані Дуне. Нехай щастить!

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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