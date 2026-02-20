Головна Новини
search button user button menu button

В деяких областях України сніжитиме: погода на 20 лютого

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
В деяких областях України сніжитиме: погода на 20 лютого
У Києві хмарно з проясненнями
фото: glavcom.ua

В деяких областях України на дорогах ожеледиця

Сьогодні, 20 лютого, в Україні хмарно, в деяких областях сніг, ожеледь. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

На Закарпатті, Прикарпатті, в більшості центральних, вдень і в східних областях помірні опади, переважно у вигляді снігу (у північних областях місцями невеликий сніг), на решті території без опадів. На дорогах країни, крім південного сходу та Закарпаття, місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, на південному сході країни південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-10° морозу, у північній частині до 15°, вдень 1-6° морозу, на Закарпатті, півдні та південному сході країни вночі від 2° тепла до 4° морозу, вдень 1-7° тепла, в Криму до 12°.

Прогноз погоди на 20 лютого
Прогноз погоди на 20 лютого
Укргідрометцентр

У п'ятницю, 20 лютого, у Києві хмарно з проясненнями. По області місцями невеликий сніг, у Києві без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура по Київській області вночі 10-15° морозу, вдень 1-6° морозу, у столиці вночі 10-12° морозу, вдень 2-4° морозу.

Як відомо, цього тижня в Україні спостерігатиметься боротьба між зимовим холодом та першими весняними проявами. Очікується значна вологість у вигляді мокрого снігу та дощу, а також ожеледиця на дорогах. Температурний режим буде неоднорідним: від нічних морозів до денних «плюсів».

Читайте також:

Теги: Укргідрометцентр вітер погода прогноз погоди

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Столиця Гренландії пережила найтепліший січень в історії спостережень
Арктична аномалія: у Гренландії науковці зафіксували найтепліший січень за 100 років
16 лютого, 16:24
В Україні місцями невеликий сніг: прогноз погоди на 10 лютого 2026
В Україні місцями невеликий сніг: прогноз погоди на 10 лютого 2026
10 лютого, 06:00
Патрульні провели з чоловіком роз’яснювальну бесіду, наголосили про заборону викидати сніг на проїжджу частину
У Києві правоохоронці покарали чоловіка за те, що розчищав сніг
7 лютого, 18:15
4-5 лютого, починаючи із заходу та південного заходу, очікується поступове послаблення морозів
Після короткого потепління Україну знову накриють сильні морози
3 лютого, 09:12
Тимко IV є одним із 19 бабаків, які проживають на території наукової установи
Коли в Україну прийде весна? Бабак Тимко дав прогноз
2 лютого, 16:27
2-3 лютого в Україні очікується дуже холодна погода
Коли потеплішає в Україні? Укргідрометцентр назвав дату
2 лютого, 10:10
По всій країні, за даними влади, загинули щонайменше 70 людей, смерть яких пов’язують із небезпечними холодами
Масові блекаути й заблоковані автомагістралі: США потерпають від зимового шторму
29 сiчня, 03:15
Тротуари на столичній Оболоні подекуди нагадують ковзанку з очищеними від криги острівками
Туман та ожеледиця. Синоптики попередили про негоду 28 січня: де очікувати
27 сiчня, 16:09
У Києві хмарно
В Україні хмарно: прогноз погоди на 27 січня
27 сiчня, 05:59

Новини

В деяких областях України сніжитиме: погода на 20 лютого
Сьогодні, 05:59
День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
Вчора, 03:53
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
18 лютого, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
17 лютого, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
17 лютого, 05:55

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua