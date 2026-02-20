В деяких областях України сніжитиме: погода на 20 лютого

В деяких областях України на дорогах ожеледиця

Сьогодні, 20 лютого, в Україні хмарно, в деяких областях сніг, ожеледь. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

На Закарпатті, Прикарпатті, в більшості центральних, вдень і в східних областях помірні опади, переважно у вигляді снігу (у північних областях місцями невеликий сніг), на решті території без опадів. На дорогах країни, крім південного сходу та Закарпаття, місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, на південному сході країни південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-10° морозу, у північній частині до 15°, вдень 1-6° морозу, на Закарпатті, півдні та південному сході країни вночі від 2° тепла до 4° морозу, вдень 1-7° тепла, в Криму до 12°.

Прогноз погоди на 20 лютого Укргідрометцентр

У п'ятницю, 20 лютого, у Києві хмарно з проясненнями. По області місцями невеликий сніг, у Києві без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура по Київській області вночі 10-15° морозу, вдень 1-6° морозу, у столиці вночі 10-12° морозу, вдень 2-4° морозу.

Як відомо, цього тижня в Україні спостерігатиметься боротьба між зимовим холодом та першими весняними проявами. Очікується значна вологість у вигляді мокрого снігу та дощу, а також ожеледиця на дорогах. Температурний режим буде неоднорідним: від нічних морозів до денних «плюсів».