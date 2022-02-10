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    Як у Києві рятують дерева-пам'ятки природи

    • Юлія Лимар

      Депутат Київради

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    Планується і далі спостерігати за деревами після лікування, а восени буде проведене ґрунтовне обстеження - Як у Києві рятують дерева-пам'ятки природи
    Планується і далі спостерігати за деревами після лікування, а восени буде проведене ґрунтовне обстеження

    На одному з дерев встановили систему динамічної стабілізації крони

    Обстеження вікових дубів на вул. Вишгородській, 51, Дубів 6-го листопада у парку «Кинь-Грусть» та Трьох дубів на вул. Осиповського відбулося ще у грудні. Всі вони є ботанічними пам’ятками природи місцевого значення. За допомогою імпульсного томографа арботома виявили порожнини, ураження і склали план дій. Протягом майже двох тижнів дерева лікували. І сьогодні ми перевіряли їх стан.

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    Як у Києві рятують дерева-пам'ятки природи
    Як у Києві рятують дерева-пам'ятки природи
    Як у Києві рятують дерева-пам'ятки природи
    Як у Києві рятують дерева-пам'ятки природи
    Як у Києві рятують дерева-пам'ятки природи
    Як у Києві рятують дерева-пам'ятки природи
    Як у Києві рятують дерева-пам'ятки природи
    Як у Києві рятують дерева-пам'ятки природи
    Як у Києві рятують дерева-пам'ятки природи
    Як у Києві рятують дерева-пам'ятки природи
    Як у Києві рятують дерева-пам'ятки природи

    Олексій Король, Олег Олюнин, Михаил Олейник та Valentine Skubak детально пояснили весь перелік робіт, який був зроблений. А це цілий комплекс, що включає санітарну обрізку, забезпечення балансу крони, механічну чистку дупел, видалення трутових грибів та трухлої деревини, обробку «ран» знезаражуючими речовинами – фунгіцидами, встановлення захисної сітки на «отвори», щоб всередину не потрапляло листя й сміття. На одному з дерев навіть встановили систему динамічної стабілізації крони, яку називають каблінгом. Це допоможе уникнути розколу крони і, таким чином, зберегти дерево. Усього за моєї ініціативи вилікувано 14 дерев.

    Будемо й далі спостерігати за деревами після лікування, а восени проведемо ґрунтовне обстеження. І плануємо рятувати й інші столичні дерева-старожили.

    Особлива подяка Inga Malko, яка представляє місцеву громаду. Детально пройшлися по проблемах місцевих парків – від сміття і освітлення до заповідання окремих ділянок. Будуть гарні рішення.

    Ще раз наголошую, що готова допомагати зі збереженням вікових столичних дерев. З досить таким довгим списком надісланих мені екщемплярів вже працюю

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: екологія Київ сміття
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    Як у Києві рятують дерева-пам'ятки природи