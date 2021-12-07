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    Думки вголос

    У Києві проводять обстеження і лікування понад сотні дерев-пам‘яток природи

    • Юлія Лимар

      Депутат Київради

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    Фахівці за допомогою приладів визначалися з протоколом лікування та обрізки дерев - У Києві проводять обстеження і лікування понад сотні дерев-пам‘яток природи
    Фахівці за допомогою приладів визначалися з протоколом лікування та обрізки дерев

    Було виявлено ще кілька дерев, чий вік точно понад сотню років, і які перебувають у чудовому стані

    За моєї ініціативи в столиці проводять обстеження і лікування понад сотні дерев-пам‘яток природи. Сьогодні у парку Кинь-Ґрусть та на вул. Вишгородській у Подільському районі почали цю роботу.

    За допомогою арботома (це такий імпульсний томограф) дослідили дерева з середини. Є такі, що в дуже гарному стані, а є й такі, в кого вік бере своє. Фахівці сьогодні визначалися з протоколом лікування та обрізки (там, де вона потрібна).

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    У Києві проводять обстеження і лікування понад сотні дерев-пам‘яток природи
    У Києві проводять обстеження і лікування понад сотні дерев-пам‘яток природи
    У Києві проводять обстеження і лікування понад сотні дерев-пам‘яток природи
    У Києві проводять обстеження і лікування понад сотні дерев-пам‘яток природи
    У Києві проводять обстеження і лікування понад сотні дерев-пам‘яток природи
    У Києві проводять обстеження і лікування понад сотні дерев-пам‘яток природи
    У Києві проводять обстеження і лікування понад сотні дерев-пам‘яток природи
    У Києві проводять обстеження і лікування понад сотні дерев-пам‘яток природи
    У Києві проводять обстеження і лікування понад сотні дерев-пам‘яток природи

    Заразом виявили ще кілька дерев, чий вік точно понад сотню років, і які у чудовому стані. Наприклад, сосна, яку ви бачите на фото. Приймаються до обговорення пропозиції щодо назви цієї потенційної пам‘ятки природи.

    До речі, якщо вікове дерево росте десь поруч з вашим домом чи у сусідньому лісі – кидайте фото з геолокацією. #Київзеленбуд обстежить дерево, а я готова працювати над його природоохоронним статусом. Це справді рятує дерева від людей.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: екологія Київ Київзеленбуд
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    У Києві проводять обстеження і лікування понад сотні дерев-пам‘яток природи