У Києві проводять обстеження і лікування понад сотні дерев-пам‘яток природи

За моєї ініціативи в столиці проводять обстеження і лікування понад сотні дерев-пам‘яток природи. Сьогодні у парку Кинь-Ґрусть та на вул. Вишгородській у Подільському районі почали цю роботу.

За допомогою арботома (це такий імпульсний томограф) дослідили дерева з середини. Є такі, що в дуже гарному стані, а є й такі, в кого вік бере своє. Фахівці сьогодні визначалися з протоколом лікування та обрізки (там, де вона потрібна).

Заразом виявили ще кілька дерев, чий вік точно понад сотню років, і які у чудовому стані. Наприклад, сосна, яку ви бачите на фото. Приймаються до обговорення пропозиції щодо назви цієї потенційної пам‘ятки природи.

До речі, якщо вікове дерево росте десь поруч з вашим домом чи у сусідньому лісі – кидайте фото з геолокацією. #Київзеленбуд обстежить дерево, а я готова працювати над його природоохоронним статусом. Це справді рятує дерева від людей.