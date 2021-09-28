У Києві створять реєстр внутрішніх водних об'єктів, пляжів і зон відпочинку

Совські ставки, де незабаром буде створено парк

Громада має знати, хто і як розпоряджається її майном

У Києві понад 430 водних обєктів – 129 озер, 102 ставки, 43 штучні водойми, 9 річок, 28 струмків. З них на балансі КП Плесо перебувають трохи більше сотні об‘єктів.

І – увага! – жодного в системі управління майновим комплексом https://gis.kyivcity.gov.ua

Сьогодні цю прикрість виправляли. Запланували створити реєстр внутрішніх водних об'єктів, гідротехнічних споруд, земель водного фонду, пляжів, зон відпочинку.

Мій проект рішення одноголосно підтримали колеги під час засідання постійної комісії Київради з питань екологічної політики. Дякую, колеги!

Звичайно, відповідний програмний модуль не з‘явиться вже завтра. Але КП «Плесо» точно треба допомогти і з енергією, і з фінансуванням для цієї роботи:))

Громада має знати, хто і як розпоряджається її майном.

Фото Совських ставків, де буде парк, для привернення уваги:))

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