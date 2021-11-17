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    Думки вголос

    Владу у Києві вирішили переділити попри волю виборців

    • Юлія Лимар

      Депутат Київради

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    Картинка про стрімке танення льодовика для привернення уваги до проблем клімату - Владу у Києві вирішили переділити попри волю виборців
    Картинка про стрімке танення льодовика для привернення уваги до проблем клімату

    Суть завжди проста. Люди тебе або підтримують, або ні

    Завтра сесія Київради. Десятки питань землеустрою, майна, функціонування транспорту, ЖКГ, освіти. Плюс пандемія і бюджет. Все, чим живе і має жити місто.

    У цей час у парламенті в авральному режимі розглядатимуть законопроєкт №2143-3 «Про місто Київ – столицю України». Розглядатимуть з порушенням регламенту по формі, і з порушенням закону про місцеве самоврядування по суті.

    Насправді все просто. Мер має підтримку більшості киян, більшості Київради, а значить і повноту влади у столиці. Тому попри волю виборців, цю владу вирішили переділити.

    Для цього придумали знову запровадити райради. Поутворювати виконкоми. І ще багато чого нагородили у цьому законопроєкті.

    Та мені здається, що попри юридичну казуїстику суть завжди проста. Люди тебе або підтримують, або ні. І коли ця підтримка втрачається, виникають судомні спроби утримати владу.

    Так буває завжди. Чим закінчується, також добре знаємо.

    Картинка про стрімке танення льодовика для привернення уваги до проблем клімату.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Верховна Рада Київ райради самоврядування
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    Владу у Києві вирішили переділити попри волю виборців