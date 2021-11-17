Владу у Києві вирішили переділити попри волю виборців
Суть завжди проста. Люди тебе або підтримують, або ні
Завтра сесія Київради. Десятки питань землеустрою, майна, функціонування транспорту, ЖКГ, освіти. Плюс пандемія і бюджет. Все, чим живе і має жити місто.
У цей час у парламенті в авральному режимі розглядатимуть законопроєкт №2143-3 «Про місто Київ – столицю України». Розглядатимуть з порушенням регламенту по формі, і з порушенням закону про місцеве самоврядування по суті.
Насправді все просто. Мер має підтримку більшості киян, більшості Київради, а значить і повноту влади у столиці. Тому попри волю виборців, цю владу вирішили переділити.
Для цього придумали знову запровадити райради. Поутворювати виконкоми. І ще багато чого нагородили у цьому законопроєкті.
Та мені здається, що попри юридичну казуїстику суть завжди проста. Люди тебе або підтримують, або ні. І коли ця підтримка втрачається, виникають судомні спроби утримати владу.
Так буває завжди. Чим закінчується, також добре знаємо.
Картинка про стрімке танення льодовика для привернення уваги до проблем клімату.